Condenan a cadena perpetua a futbolista que mató a golpes y martillazos a su exnovia en Italia

El Tribunal de Primera Instancia de Bolonia (Italia) condenó este lunes a cadena perpetua a Giovanni Padovani, futbolista que asesinó a su exnovia Alessandra Matteuzzi en agosto de 2022, informa la agencia estatal ANSA.



Tras dos horas de audiencia, se confirmaron para el deportista de 28 años —que mató a la mujer, de 56 años, tras popinarle patadas, puñetazos, martillazos y finalmente golpearla con un banco— las circunstancias agravantes de acoso, vínculos afectivos, motivos abyectos y premeditación, solicitadas por la Fiscalía.

La corte, presidida por el juez Domenico Pasquariello, también ordenó una indemnización de 100.000 euros para la hermana y la madre de la víctima, una de 10.000 euros para sus dos sobrinos y una de de 5.000 dólares para las demás partes civiles.

"Yo no estaba bien, porque una persona que está bien no mata a otro ser humano. No existe. Estoy en una pesadilla, lo siento, esto es una carga más grande que la cárcel. Cuando pierdes la capacidad de ver las cosas con claridad, cometes lo irreparable", declaró Padovani ante el tribunal. "Quiero estar en la cárcel todos los días, todas las horas, todos los minutos. Lo que ha pasado es muy grave, porque hay una persona que ya no está. Y no se puede hacer nada más", añadió.

Después de conocerse el veredicto, la abogada querellante Chiara Rinaldi comentó: "Nadie ha ganado, todos estamos derrotados. La verdadera justicia sería que Alessandra estuviera aquí con nosotros; no está aquí, está en una urna cineraria y el responsable es Giovanni Padovani, que estaba lúcido, que premeditó el asesinato de su expareja".