Londres insta a la "potencia ocupante" de Israel a garantizar la ayuda humanitaria para Gaza

El secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Cameron, declaró este martes que Israel, al ser "la potencia ocupante" en la Franja de Gaza, incumplirá el derecho internacional si no permite el ingreso de ayuda humanitaria para la población civil del enclave palestino.

Durante su intervención en la Cámara de los Lores del Parlamento británico, el canciller reiteró la posición de Londres acerca de que Tel Aviv tiene derecho de defenderse, respondiendo al ataque masivo de Hamás del 7 de octubre pasado. "Deben obedecer el derecho internacional humanitario y, seamos claros, eso no solo implica lo que hacen las FDI [Fuerzas de Defensa de Israel] en términos de la forma en que llevan a cabo sus acciones en esta guerra", enfatizó Cameron.

"Pero también significa que, como son la potencia ocupante en Gaza, tienen que garantizar que la ayuda humanitaria, los alimentos, el agua y el refugio estén disponibles para la población de Gaza", agregó, explicando que "si no lo hacen, también estarían infringiendo el derecho internacional humanitario".

Además, el alto funcionario hizo hincapié en la situación con los civiles desplazados en el enclave palestino. Recordó que la gente que está en la ciudad de Rafa, que fue blanco de los ataques israelíes la noche del domingo al lunes, ya había sido desplazada varias veces.

"Y no es posible que sean desplazados una vez más, no pueden ir al norte porque regresarían a casas que han sido destruidas. No pueden ir al sur, porque eso implicaría entrar en Egipto, algo que ninguno de nosotros quiere ver y los egipcios no quieren ver", manifestó. "Por eso es tan importante que los israelíes se paren a pensar antes de seguir adelante con cualquier operación y terminen", concluyó David Cameron.

Mientras tanto, las conversaciones entre Egipto, EE.UU., Israel y Catar para alcanzar una tregua en la Franja de Gaza, que se celebraron este martes en la capital egipcia, El Cairo, concluyeron sin avances.