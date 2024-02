"Jamás lo haré": Biden acusa a Trump de "inclinarse" ante Putin

El presidente de EE.UU. cree que su predecesor envía al mundo una "señal peligrosa" al contar cómo durante su mandato había advertido a los miembros de la OTAN que EE.UU. no los protegería si no pagaban sus cuotas.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, este martes, durante un discurso en apoyo de un proyecto de ley que incluye asistencia para Ucrania, Israel y Taiwán, aprobado por el Senado y enviado a la Cámara de Representantes, tachó las recientes declaraciones de Donald Trump con respecto a la OTAN de "tontas, vergonzosas, peligrosas, antiestadounidenses", y acusó a su predecesor de "inclinarse" ante el presidente de Rusia, Vladímir Putin.

"Hace apenas unos días, Trump invitó a Putin a invadir a algunos de nuestros aliados: los aliados de la OTAN. Dijo que si un aliado no gastaba suficiente dinero en defensa, animaría a Rusia a, cito, 'hacer lo que le diera la gana', fin de la cita", declaró Biden, interpretando las palabras de su rival político, quien la semana pasada, en un mitin electoral en Carolina del Sur, relató que, durante su mandato presidencial, había aseverado a los países de la Alianza Atlántica que Washington no los protegería de un supuesto ataque de Rusia si no cumplían sus obligaciones financieras.

"Y lo peor es que lo dice en serio", destacó el inquilino de la Casa Blanca, indicando que Trump está enviado al mundo entero una "señal peligrosa" y "antiestadounidense". En opinión de Biden, de este modo, Trump le hace el juego a Putin, ya que "ningún otro presidente" en la historia de EE.UU. "se ha inclinado" ante un mandatario ruso. "Bueno, déjenme decir esto tan claramente como puedo: jamás lo haré", destacó.

"Compromiso sagrado" vs. "fraude de protección"

En este contexto, el presidente aseveró que "la OTAN es un compromiso sagrado" que también funciona para garantizar la seguridad de EE.UU., pero Trump lo percibe "como si fuera una carga". "Cuando mira a la OTAN, no ve la Alianza que protege a EE.UU. y al mundo. Ve un fraude de protección", denunció Biden, al sostener que a Trump "los principios nunca le importaron, todo es transaccional".

Además, Biden advirtió que los adversarios de EE.UU. "llevan mucho tiempo intentando crear grietas en la Alianza [Atlántica]". "La mayor esperanza de todos aquellos que desean hacer daño a EE.UU. es que la OTAN se desmorone. Y pueden estar seguros de que todos aplaudieron cuando escucharon lo que dijo Donald Trump", reiteró.

Ante esta situación, el presidente prometió que, bajo su mandato, EE.UU. no se retirará de la OTAN y aseveró que no puede imaginarse "a ningún otro presidente alejándose" de la Alianza. "Mientras yo sea presidente, si Putin ataca a un aliado de la OTAN, EE.UU. defenderá cada centímetro del territorio de la OTAN", concluyó.