"Noticias falsas" y "guerra sucia": denuncias cruzadas marcan campañas presidenciales en México

Las campañas presidenciales de México comenzarán formalmente el próximo 1 de marzo en medio de un álgido clima político en el que sobresalen las denuncias de "guerra sucia" entre la candidata oficialista Claudia Sheinbaum y los opositores Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez.

En las últimas semanas, por ejemplo, Sheinbaum fue acusada, sin pruebas, de tener vínculos con el narcotráfico, en tanto que Gálvez fue duramente criticada por reunirse con el expresidente Felipe Calderón; Álvarez Máynez, por su parte, afirmó que es víctima de "trolls" y "bots" pagados por sus adversarios.

La tensión ha ido en aumento en vísperas de que termine el largo periodo de precampañas que Sheinbaum y Gálvez comenzaron desde septiembre del año pasado y al que Álvarez Máynez se sumó recién en enero, ya que fue el candidato inesperado de la histórica contienda que decidirá quién de los tres sucederá al presidente Andrés Manuel López Obrador.

A tres meses y medio de las elecciones generales del 2 de junio, las encuestas siguen inamovibles y anticipan un triunfo de Sheinbaum, quien aventaja con una diferencia de entre 20 y 30 puntos a Gálvez, que está en segundo lugar.

Amanecemos con la encuesta de Reforma en la que Claudia Sheinbaum le aventaja 46 puntos a Xóchitl Gálvez, y en el Heraldo 32.No importa que la candidata X haya ido a Estados Unidos a ofrecer nuestro país, nunca va a ser presidenta.Muy buenos días. pic.twitter.com/O5uJvcMG7E — Abraham Carro (@AbrahamCarro) February 6, 2024

La candidata de la coalición oficialista Sigamos Haciendo Historia, que integran los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), apuesta a mantenerse como la favorita amparada por el respaldo incondicional de López Obrador, un mandatario que mantiene récord de popularidad.

Gálvez, abandera de la coalición conservadora Fuerza y Corazón por México, formada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), insiste una y otra vez en que los sondeos están "amañados" y que ella todavía tiene posibilidades de ganar las elecciones.

La apuesta de Álvarez Máynez, en tanto, pasa por fortalecer a su partido Movimiento Ciudadano y ganar el mayor número posible de curules en el Congreso, ya que para la presidencial todavía no logra alcanzar los dos dígitos en intención de voto.

¿Sabes cuál es tu Distrito Electoral Local? ​Encuentra tu demarcación y sección electoral para participar en las #Elecciones2024MX. Conoce más información ➡️ https://t.co/mX3BuAXcKnpic.twitter.com/KBIdFIVAWb — @INEMexico (@INEMexico) February 13, 2024

La favorita

"Vamos muy bien", resumió la candidata oficialista en uno de sus anuncios más recientes, en el que convocó a no dejarse llevar por "noticias falsas" que se difunden en las redes sociales y que "no significan nada".

De esta manera se refirió a las denuncias de que su candidatura ha sido financiada por el narcotráfico, versión que se difundió luego de que varios medios aseguraran que EE.UU. investigó la campaña presidencial de López Obrador en 2006 por supuestos aportes del Cártel de Sinaloa.

El escándalo impactó de lleno en la campaña de Sheinbaum, ya que los opositores la acusaron de sostener los mismos vínculos que el presidente. Sin embargo, además de la desmentida de López Obrador, los propios reportajes reconocían que la investigación judicial nunca avanzó por falta de pruebas.

Mensajes importantes:1. El próximo 18 de febrero me registraré ante el INE como candidata a la Presidencia de México por la coalición Sigamos Haciendo Historia. 2. 1° de marzo: iniciamos campaña en el Zócalo de la Ciudad de México. pic.twitter.com/504eGGmQyP — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) February 13, 2024

En un afán de dejar esta polémica atrás, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México anunció que se registrará ante el Instituto Nacional Electoral (INE) el próximo domingo y que su primer acto ya como candidata será el 1 de marzo en el Zócalo.

"Será la gran fiesta de la democracia", anticipó sobre un evento en el que tratará de colmar la principal plaza del país para demostrar que ninguna denuncia ni escándalo afectan su campaña.

Deslindes

La campaña de Gálvez, la principal candidata opositora, ha sido oscilante, ya que cada tanto cambia de estrategia para tratar de subir en las encuestas que todavía la ubican en un lejano segundo lugar.

Esta semana, por ejemplo, la política conservadora causó un revuelo al sacarse una fotografía junto al expresidente panista Felipe Calderón en España.

Me dio mucho gusto saludar esta mañana en Madrid a mi admirada y querida amiga @XochitlGalvez. Abordó entre otras la problemática de educación, salud y sobre todo inseguridad en México. Invitó a todos los mexicanos en el extranjero a registrarse para poder votar en estas… pic.twitter.com/1agTuJeeer — Felipe Calderón 🇲🇽 (@FelipeCalderon) February 11, 2024

El efecto fue negativo, ya que Calderón reside en el país europeo justamente por el repudio que su presencia genera en México debido a que fue él quien inició en 2006 una guerra contra el narcotráfico que desató una grave crisis humanitaria que desde entonces ha dejado un saldo de cientos de miles de personas asesinadas y desaparecidas.

Luego del alud de críticas que recibió, y que se sumaron a los cuestionamientos por realizar antes una gira en EE.UU., Gálvez minimizó el encuentro e incluso aseguró que no admiraba a Calderón.

"La verdad es que Felipe Calderón no me da consejos, él llegó a un evento para mexicanos que residen aquí en España. No (lo admiro), él hizo su trabajo, tiene su visión de México y yo tengo mi propia visión y mis propias ideas, son distintas, pero no implica no compartir con él un saludo", señaló.

Las idas y vueltas de Gálvez también impactan en su agenda, ya que había asegurado que su primer evento formal sería el 1 de marzo en la Ciudad de México, igual que Sheinbaum, pero luego decidió que lo realizará en Guanajuato.

Queja

Álvarez Máynez encaró la recta final del periodo de "intercampañas", previo al inicio oficial de las campañas, con una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral contra el PRI y el PAN, que forman parte de la coalición que impulsa la candidatura de Gálvez.

"En los últimos días, se ha intensificado la guerra sucia del PRIAN a través de bots y trolls", afirmó al responsabilizar a esos mismos partidos de la estrategia que ha posicionado las tendencias que vinculan a López Obrador y a Sheinbaum con financiamiento ilegal del narcotráfico.

"Hoy lo denunciamos ante el INE, se debe contabilizar ese millonario gasto", exigió el candidato al denostar el uso de recursos públicos para llevar a cabo campañas digitales en contra de aspirantes presidenciales.

En los últimos días, se ha intensificado la guerra sucia del PRIAN a través de bots y trolls.Son los mismos que impulsan la campaña #NarcoPresidenteAMLO y #NarcoCandidataClaudia, entre otras.Hoy lo denunciamos ante el @INEMexico ; se debe contabilizar ese millonario gasto. pic.twitter.com/1LaM06hSeF — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) February 13, 2024

En su denuncia, Álvarez Máynez advirtió sobre la violación a diversas disposiciones electorales, por lo que le pidió al INE que sancione a quienes resulten responsables de la omisión de reporte de gastos y de aportaciones indebidas, así como que rastree perfiles sospechosos e investigue la adquisición de 'bots'.

"Se detectaron 150 'bots' o cuentas falsas en X (Twitter), que emiten mensajes de apoyo, replican y apoyan de manera automatizada a Xóchitl Gálvez así como de diversos actores políticos de la coalición que la postula", afirmó.

