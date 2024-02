Un Gobierno que "se inclina a la derecha": reaccionan a cambios de gabinete en Perú

Los cuatro cambios ministeriales que realizó el martes la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ya generan múltiples reacciones en la nación latinoamericana, donde se han manifestado sobre estas modificaciones, particularmente en las carteras de Economía, Defensa y Energía.

"Estoy satisfecho, creo que eran cambios que se estaban voceando porque eran carteras que estaban muy desgastadas", declaró la noche del martes el congresista del partido derechista Avanza País (AP), Alejandro Cavero, en el programa 'Ocurre Ahora' del canal ATV.

Las salidas de los ministros de Economía y Energía y Minas eran inminentes ✅💼La falta de soluciones a la crisis económica por la que atravesamos, a la par de insistir en proyectos fallidos como Petroperú, justifican el recambio de estos ministerios. Esperamos que los nuevos… pic.twitter.com/Lc4q267X1S — 🇵🇪 Alejandro Cavero (@AlejandroCavero) February 14, 2024

Puntualmente calificó como "inminente" las salidas de los ministros de Economía y Finanzas, Alex Contreras, y de Energía y Minas, Oscar Vera Gargurevich. "Esperamos que los nuevos funcionarios estén a la altura del cargo", añadió.

Contreras fue reemplazado por José Arista y Vera por Rómulo Mucho Mamani. Mientras que en Defensa, Jorge Chávez Cresta fue sustituido por Walter Astudillo Chávez; y en Ambiente, Albina Ruiz por Juan Carlos Castro.

Saludamos la designación de Walter Astudillo Chávez como Ministro de Defensa. Confiamos en que, bajo su liderazgo, el @MindefPeru recuperará la importancia que le corresponde, restaurando el honor y respeto a las #FFAA, así como elevando la moral de nuestros militares. pic.twitter.com/h8xEgiO1MU — Patty Chirinos (@PattyChirinosVe) February 14, 2024

La legisladora de AP, Patricia Chirinos, saludó la designación de Astudillo. "Confiamos en que, bajo su liderazgo, el Ministerio de Defensa recuperará la importancia que le corresponde, restaurando el honor y respeto a las Fuerzas Armadas, así como elevando la moral de nuestros militares", dijo.

Preparado, pero investigado

Otro de los nuevos funcionarios destacados es Arista, quien ha desempeñado diversos roles claves en el Estado, y fue apuntado este miércoles como "uno de los economistas más preparados" del Perú.

Así lo calificó David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad, en su cuenta en X, en la cual consideró su llegada como "fundamental para sacar" al país andino "de la sala de emergencia en el que han dejado la economía".

*José Arista, nuevo Ministro de Economía, fue Ministro del Golpista Manuel Merino*Rómulo Mucho, nuevo Ministro de Energía y Minas, fue parte del equipo técnico de Keiko Fujimori pic.twitter.com/dyECMh11Lv — Chacotero (@ChacoteroPeru) February 13, 2024

"No es ningún improvisado, pero en política económica hay un principio que siempre se debe respetar: la política económica se debe evaluar no en base a intenciones, sino en base a resultados en la vida real. No nos dejemos llevar por el currículum", afirmó el economista Jorge González Izquierdo.

Entrevistado por la emisora Exitosa, González Izquierdo abogó por darle un plazo de dos trimestres a Arista y "luego ver lo que está haciendo en la vida real" para superar la actual recesión económica.

🔴🔵#Exitosa13años |En entrevista con Exitosa, el economista Jorge González Izquierdo consideró que el flamante ministro de Economía y Finanzas, José Arista, "no es ningún improvisado" en el cargo, ante la buena formación académica y su vasta experiencia en el sector público.📻… pic.twitter.com/zLMruwngDH — Exitosa Noticias (@exitosape) February 14, 2024

Además, Arista es indagado por los presuntos delitos de peculado, negociación incompatible, colusión con defraudación patrimonial al Estado y abuso de autoridad. Razón por la cual tiene cinco carpetas fiscales abiertas.

Por su parte, en Perú también han reportado que cuando Castro fue jefe de la Autoridad Nacional del Agua, la instancia acumuló varias denuncias por irregularidades en contratos de personal o acosos.

#LOÚLTIMO | José Arista, nuevo ministro de @MEF_Peru, tiene cinco investigaciones penales abiertas. El Ministerio Público investiga a Arista por los delitos de peculado, negociación incompatible, colusión con defraudación patrimonial al Estado y abuso de autoridad. pic.twitter.com/dFlAk2Me7Y — El Foco (@elfoco_pe) February 13, 2024

"Será importante conocer su posición pública sobre los cambios respecto a la Ley Forestal y Fauna Silvestre", indicó la legisladora Ruth Luque acerca de la polémica norma que afectaría la Amazonía y ha provocado algunos pronunciamientos internacionales.

Críticas feroces

La bancada del partido izquierdista Perú Libre (PL) repudió los cambios ministeriales y los tildó de "simples maniobras para distraer y reducir las tensiones ante la crisis económica, la inseguridad ciudadana y la continua represión al pueblo".

"No se trata simplemente de cambiar personas, sino de un problema de dirección gubernamental", expresó la agrupación en un comunicado suscrito por su portavoz, Margot Palacios.

#PRONUNCIAMIENTO | El régimen Boluarte sigue hundiendo al paísPerú Libre repudia los cambios ministeriales implementados por el régimen de Dina Boluarte, los cuales no son más que simples maniobras para distraer y reducir las tensiones ante la crisis económica, la inseguridad… pic.twitter.com/F6uQDSKgCv — Bancada Perú Libre (@Bancada_PL) February 14, 2024

El congresista, Wilson Quispe, de PL, fue más allá y señaló que quien debe "irse es el genocida y asesino" de Alberto Otárola, titular del Consejo de Ministros.

Es una referencia a las decenas de muertes ocurridas en Perú de diciembre de 2022 a marzo de 2023 cuando miles de personas protestaron contra Boluarte y el Parlamento en su afán de procurar un adelanto de elecciones.

En #OctavoMandamiento, el congresista Carlos Anderson se pronunció sobre los recientes cambios en el gabinete. "Quien debió salir es el señor Otárola, que tiene un dígito de popularidad", señaló al respecto ► https://t.co/hrg1h9s6jYpic.twitter.com/4sGV5MQn12 — Canal N (@canalN_) February 14, 2024

"Es un sinvergüenza. Otárola debería irse de acá. Yo no sé por qué lo tienen hasta este momento. Igual, Dina debe dar un paso al costado", aseveró Quispe a PBO.

En una línea similar se expresó el legislador no agrupado Carlos Anderson en el programa 'Octavo Mandamiento' de Canal N. "El que tendría que haber salido, pero volando, es el señor Otárola, un primer ministro que tiene un dígito de popularidad, que no da confianza", comentó.

¿Giro a la derecha?

El columnista y director del portal web Sudaca, Juan Carlos Tafur, publicó un artículo titulado 'Gobierno se inclina a la derecha' en el que analizó el "relevo ministerial parcial".

"Las designaciones de Arista y Mucho revelan claramente una mayor inclinación hacia esquemas proinversión privada de la que existía con sus antecesores", escribió Tafur. "La derecha se asoma con más fuerza como el camino que parece elegir el Gobierno para recorrer el trance de acá al 2026", agregó.

En varias ocasiones analistas y políticos han especulado con la existencia de una alianza tácita entre el Ejecutivo y el fujimorismo para mantenerse en el poder, en el Gobierno y en el Congreso, respectivamente, hasta los próximos comicios generales pautados para celebrarse en dos años.

