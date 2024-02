Agricultores españoles levantan el bloqueo de un importante puerto y dos vías en Cataluña

✊@uniopagesos hem decidit aixecar el tall a N-II i AP-7 després del compromís de @mapagob per reunir-nos el 23 a Barcelona, a més dels compromisos d'@agricultura a la reunió d'avui☝️Continuem mobilitzats.El 21 a Madrid, i si no hi ha resultats, el 28 tornem a cridar la pagesia pic.twitter.com/t7x94Lc1Cq