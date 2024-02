Denuncian en EE.UU. una "grave amenaza para la seguridad nacional" y piden a Biden una desclasificación

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, afirmó a los medios que los estadounidenses "no tienen por qué alarmarse".

El presidente del Comité Selecto de la Cámara de Representantes del Congreso de EE.UU., el republicano Mike Turner, ha difundido este miércoles entre los congresistas "una información sobre una grave amenaza para la seguridad nacional", comunicaron las cuentas del comité en las redes sociales.

El carácter de la amenaza no se especifica, pero el anuncio viene acompañado por un llamamiento al presidente Joe Biden para que "desclasifique información sobre esta amenaza".

"Solicito que el presidente Biden desclasifique toda la información relacionada con esta amenaza para que el Congreso, la Administración y nuestros aliados puedan discutir abiertamente las acciones necesarias para responder a esta amenaza", detalló Turner. Se trata de una "amenaza extranjera potencial", según aseguraron medios estadounidenses.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, afirmó a los medios que los estadounidenses "no tienen por qué alarmarse". "El mes pasado envié una carta a la Casa Blanca solicitando una reunión con el presidente para discutir un asunto serio de seguridad nacional que está clasificado", dijo.

En este sentido, señaló que "está prevista una reunión mañana sobre este asunto en el Capitolio". "Presionaré a la Administración para que tome las medidas apropiadas y todo el mundo puede sentirse seguro".

"Y quiero asegurar al pueblo estadounidense que no hay necesidad de alarma pública. Vamos a trabajar juntos para abordar este asunto, como hacemos con todos los asuntos sensibles que están clasificados. Y más allá de eso, no estoy en libertad de revelar información clasificada y, realmente, no puedo decir mucho más", señaló.

El asesor presidencial, Jake Sullivan, ha prometido reunirse con los líderes del Congreso el jueves para atender el problema y "determinar cómo actuar luego".