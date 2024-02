El Gobierno argentino no enviará a las provincias fondos educativos y "peligra el inicio de clases"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el aporte de 'incentivo docente' que enviaba la nación a los gobernadores no será abonado.

A pocos días del inicio de clases, el Gobierno de Argentina confirmó este miércoles que no enviará un aporte clave para la educación pública a las provincias, en medio de las tensiones con los gobernadores por el fracaso de la ley 'ómnibus' en el Congreso.

El 'Fondo Nacional de Incentivo Docente' (Fonid) fue implementado por ley en 1998 para mejorar los salarios de los docentes con recursos que la administración central reparte a las provincias, en el marco del sistema federal que rige en el país y luego de una extensa protesta de los sindicatos que duró 1.003 días. Sin embargo, su vigencia vencía en enero de 2024 y el presidente Javier Milei decidió no renovarlo, como parte de sus políticas de recorte del gasto público.

"En principio la nación no lo va a transferir porque es un fondo que no tiene existencia hoy, no existe", dijo en la mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni, al ser consultado por la prensa.

El anuncio de Adorni se da mientras los gremios docentes reclaman la apertura de negociaciones paritarias, mediante las cuales los representantes de los trabajadores se sientan a dialogar con los empleadores, en este caso el Estado, para acordar cada año las actualizaciones salariales. Esto resulta vital en el marco de una inflación interanual de 254,2 %.

El portavoz del presidente Javier Milei dijo que tampoco existe la paritaria nacional y que no está definido aún si va a haber o no un llamado para esa instancia de parte del Ejecutivo.

"Recordemos que los salarios dependen de los gobernadores. Cada jurisdicción es libre de pactar el salario que desee. Los docentes de la Argentina dependen de las provincias y la Ciudad, están en libertad de pactar el salario que pretenden o que consideran justo para iniciar las clases", dijo desprendiendo esa responsabilidad del Gobierno nacional.

¿Sin clases?

El ciclo escolar del 2024 comienza entre el 26 de febrero y el 4 de marzo, dependiendo de cada distrito, y si los sindicatos no obtienen respuestas podrían lanzar medidas de fuerza.

Este martes, la titular de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), Sonia Alesso, advirtió que el inicio de las clases en las diferentes provincias "depende de que el Gobierno nacional envíe los fondos" del incentivo docente. "Peligra el inicio de clases", aseguró.

Alesso informó que Ctera convocará a su Congreso Nacional para evaluar la situación y resolver las medidas y acciones a seguir. "No hay aumentos desde noviembre, creció la inflación, los alquileres, hay tarifazos, aumentos de transportes", argumentó la dirigente. Y añadió que el gobierno nacional debe enviar los fondos a las provincias y convocar en forma urgente a la paritaria nacional docente.

Medidas tras fracaso en 'ómnibus'

La medida del Ejecutivo de suspender el Fonid es parte de lo que las provincias consideran una "venganza política" por el fracaso del proyecto de la 'ley omnibus' en la Cámara de Diputados. La iniciativa con la que Milei busca aplicar múltiples reformas económicas, fiscales y de ajuste al gasto público no tuvo respaldo la semana pasada cuando se trató artículo por artículo, y volverá a ser analizada desde cero en comisiones.

El Gobierno culpó a los gobernadores provinciales de no haber promovido mediante sus legisladores en el Congreso la aprobación de la iniciativa, y partir de allí amenazó con quitarle financiamiento a los distritos.

En ese marco, el pasado domingo diez vicegobernadores publicaron un comunicado conjunto en contra de los recortes que el Gobierno del presidente Milei planea imponer a los sectores del transporte público y la educación.

Las autoridades provinciales reclaman al mandatario que "deje de tener de rehenes a las y los argentinos en sus batallas políticas y que no atente contra su calidad de vida como lo está haciendo".

