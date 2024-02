Asesor de Zelenski no niega que su hermano viva en Rusia

Aunque muchos ucranianos tienen familiares en Rusia, eso no implica que sean responsables de sus acciones ni de sus actitudes, ha declarado este miércoles Mijaíl Podoliak, asesor del presidente ucraniano, en respuesta a una pregunta sobre si es cierto que tiene un hermano en Moscú.

Durante una entrevista en el canal Breakfast Show, los periodistas pidieron al asesor de Vladímir Zelenski que comentara las declaraciones del ex viceprimer ministro ruso, Alfred Koj, quien aseguró a un famoso presentador ucraniano que Podoliak tiene un hermano quien "vive en Moscú" y que es "coronel" de servicios secretos.

A este respecto, Podoliak indicó que no puede hacerse responsable de los actos de otras personas adultas. "Las personas que eligieron ya en la Unión Soviética vivir en otro país y con las que no tengo contacto, ¿acaso debo ser responsable de ellas?", se preguntó.

"No quiero ser y no seré responsable de otros adultos, al igual que no lo será [Alexánder] Syrski o ninguna otra persona, lo subrayo, nacida en la Unión Soviética", comentó, en alusión nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, quien nació en la provincia rusa de Vladímir en 1965.

En esta línea, recalcó: "Primero, muchos tienen familiares en Rusia, segundo, no es un hecho que estas personas estén en contacto con alguien y, tercero, por decirlo suavemente, podemos opinar de manera diferente sobre muchas cosas y no comunicarnos".

"Mis familiares no han estado vinculados nunca con el KGB ni con el FSB", aseguró, asimismo, el asesor, en referencia al famoso servicio secreto soviético y a su sucesor.