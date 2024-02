"Puede besarme el culo": Marjorie Taylor Greene comenta las críticas del canciller británico a los republicanos

"Todos estamos hartos de los absurdos insultos, no va a intimidarme para que financie la guerra en Ucrania", declaró la política republicana.

La representante republicana por Georgia (EE.UU.) Marjorie Taylor Greene arremetió el miércoles contra el secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Cameron, que recientemente había instado a los republicanos a no manifestar "la debilidad mostrada contra Hitler en los años 30" con respecto a la ayuda a Ucrania.

"Realmente no me importa lo que David Cameron tenga que decir, creo que es un insulto grosero y no comprendo ese tipo de lenguaje. David Cameron necesita preocuparse por su propio país y, francamente, puede besarme el culo", denunció la política republicana.

"Debería preocuparse por los nazis del Ejército ucraniano, el Batallón Azov. Todos estamos hartos de los absurdos insultos, no va a intimidarme para que financie la guerra en Ucrania", agregó.

Divisiones políticas en EE.UU.

Las declaraciones de Greene tienen lugar tras meses de intensos debates por los fondos que Washington pretende destinar a Kiev y en medio de las crecientes divisiones políticas en torno a este asunto.

El Senado de EE.UU. aprobó el martes un proyecto de ley de 95.000 millones de dólares que incluye asistencia para Ucrania, Israel y Taiwán, y envió la medida a la Cámara de Representantes. Sin embargo, la propuesta tiene un futuro incierto en la legislatura, conformada en su mayoría por republicanos.

"Bofetada al pueblo estadounidense"

Marjorie Taylor Greene es conocida por oponerse activamente a la financiación a Kiev que, según ella, representa una "bofetada al pueblo estadounidense". "Ucrania no es el 51.º estado [de EE.UU.]", escribió la congresista en su cuenta de X una vez.

En octubre del año pasado, Greene sostuvo que para el presidente de EE.UU., Joe Biden, su país "está en el último lugar" porque Washington gasta enormes sumas de dinero en "defender las fronteras de países extranjeros" en vez de ocuparse de su política interior.