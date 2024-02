"Excelente": Tucker Carlson compara la comida del análago ruso de McDonald's con el original

El periodista estadounidense Tucker Carlson, quien la semana pasada visitó Moscú para entrevistar al presidente de Rusia, Vladímir Putin, compartió sus impresiones tras degustar la comida del análogo ruso de McDonald's, llamado Vkusno i Tochka (Rico y Punto, en español).

En un video publicado este martes, el expresentador de Fox News se cuestiona sobre las consecuencias reales de las sanciones occidentales implementadas contra Rusia. Con el objetivo de averiguarlo, Carlson decidió comparar el menú de la versión rusa con el de la popular red de restaurantes de 'fastfood', que abandonó el mercado del país euroasiático en mayo de 2022.

El periodista comenzó con las papas fritas, "el producto más famoso de McDonald's". Tras señalar que su sabor es bien conocido por todos, Carlson admitió que el sustituto ruso es tan bueno como el original.

"Excelente. Totalmente igual. Acabamos de caminar una cuadra en la nieve de vuelta al camión con estas cosas y aún están buenas", expresó el periodista. "Bien. Las papas fritas son el ganador", agregó.

Asimismo, degustó otro plato icónico de la cocina estadounidense y especialmente de McDonald's, la hamburguesa con queso. "Como en Estados Unidos, no voy a abrirlo para ver lo que hay dentro, porque realmente no quieren saberlo. Simplemente me lo voy a comer", bromeó. Después de probar el sándwich, remarcó que su sabor es magnífico y no difiere de la versión estadounidense.