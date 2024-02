Transportistas de México realizan paro nacional para exigir mayor seguridad en las carreteras

La mañana de este jueves, transportistas mexicanos iniciaron un nuevo paro nacional en diferentes carreteras federales del país para demandar mayor seguridad vial.

El paro, que incluye el bloqueo de las carreteras, fue confirmado el miércoles por la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac) y comenzó a las 08:00 de la mañana locales.

Puebla, Zacatecas, @Edomex, #CDMX son algunos de los estados en los que Transportistas de AMOTAC se están manifestando, aseguran están cansados de los asaltos y extorsiones. pic.twitter.com/hrfd32Mq9B — Dafne Mora (@Dafne148Mora) February 15, 2024

La Guardia Nacional de Carreteras de México ha informado sobre estos bloqueos en lagunas de las vías del país, a través de su cuenta en X.

#PrecauciónVial en #Puebla se registra presencia de habitantes, aproximadamente en el km 037+000 carretera (2315) San Hipólito-Xalapa, tramo San Hipólito-Zacatepec, dirección Zacatepec. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/4TKzr5MHY3 — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 15, 2024

Por ejemplo, algunas de las vías afectadas son las autopistas Puebla-Veracruz y, México-Querétaro, así como las carreteras México-Pachuca, México-Puebla, Xalapa-Veracruz y Toluca-Naucalpan.

También, de acuerdo con los reportes, hay bloqueos en el Circuito Exterior Mexiquense y en la vía Morelos.

🔴 Bloqueo sobre la México-Cuernavaca, como parte del paro de transportistas de la AMOTAC para exigir seguridadpic.twitter.com/LJ4KE6UUSm — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) February 15, 2024

Demandas

Desde la Amotac exigen que se garantice la seguridad del transportista y usuarios de la vía. En un comunicado previo, publicado a principios de febrero, manifestaron: "Ya no queremos abrazos, sino que realmente se tomen acciones de inteligencia para abatir este tema".

Pero además de la inseguridad, denuncian y piden que se detengan los abusos y extorsiones por miembros de diversas corporaciones policiacas, tanto municipales como estatales y federales.

Tras afirmar que tuvieron un diálogo "no constructivo y no favorable con autoridades", la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) confirmo que esta mañana, a partir de las 8:00 h, continuará con sus movilizaciones por diversas carreteras federales del país pic.twitter.com/QhTwDAp9rM — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 15, 2024

Del mismo modo, desde la Amotac solicitan la "prohibición del vehículo doblemente articulado tipo tanque y la regulación de los mismos", así como el "emplacamiento" por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para los vehículos de carga y turismo de modelo atrasado.

Otra de las exigencias es que "se aplique verdaderamente el reglamento de grúas" y que se realice "una verdadera reclasificación de carreteras". Asimismo, los transportistas no están de acuerdo con pagar un permiso municipal para entrar y descargar su mercancía.

¿Qué dice el Gobierno?

En su conferencia de prensa matutina de este jueves, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el paro "tiene un propósito politiquero".

"Es por las elecciones, entonces para generarnos conflictos, no hay problema que no se haya atendido [...] No podemos dejarnos chantajear", sostuvo el mandatario.

🚛 AMLO sostuvo que manifestación de #AMOTAC tiene un propósito politiquero por las elecciones y dijo no hay problema que no se haya atendido; pues no se dejarán chantajear por los transportistas solo por hacer quedar mal a su gobierno sentenció. pic.twitter.com/gjBzFcmZos — Periódico e-consulta (@e_consulta) February 15, 2024

En esa línea, puntualizó que "todo lo que sea justo", en el caso de los transportistas, está siendo atendido. "Pero que no estén pensando que es lo mismo de antes, de 'te vamos a tomar las carreteras y nos vas a recibir en Palacio'", expresó.

De hecho, el mandatario recalcó que el Gobierno los ha recibido en una sesión de diálogo, pero que el miércoles "se levantaron de la mesa" porque "ya traen un plan, plan con maña, con ese propósito [político electoral]".

La titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, detalló que han tenido 120 reuniones con agremiados de Amotac. "Se está trabajando en estrategias para garantizar la tranquilidad de los transportistas en las carreteras; se han atendido temas diversos administrativos, de manera particular de los miembros de esta organización", mencionó la funcionaria.

#ConferenciaPresidente. Informa @LuisaAlcalde que se han realizado 120 reuniones con las organizaciones de transportistas y se llegaron a acuerdos. La AMOTAC, “de manera injustificada”, decidió levantarse de la mesa. pic.twitter.com/X1llKk2D9M — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) February 15, 2024

Alcalde indicó que han llegado a varios acuerdos, como por ejemplo, reforzar inspecciones federales a tractos dobles articulados; realizar operativos de revisión federal para corralones y grúas; y la inclusión de 600 elementos nuevos de la Guardia Nacional para operaciones en las vías, entre otras medidas.

La Amotac, por su parte, rechazó las declaraciones del Ejecutivo. "El Gobierno se atreve a decir que es un tema político; no reconocen que no tienen una estrategia de seguridad", publicó la organización en su cuenta en Facebook*.

