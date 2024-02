Elecciones en México: así avanzan las campañas en los 9 estados en donde se disputan gubernaturas

Las elecciones generales que se realizarán en México el próximo 2 de junio, y en las que se definirá quién sucederá a Andrés Manuel López Obrador en la presidencia, incluyen la renovación de nueve estratégicas gubernaturas.

En esas entidades, en donde también se elegirá a los congresos estatales, las campañas se destacan porque hay un número récord de aspirantes a gobernadoras: las líderes políticas encabezan 15 de las 28 candidaturas registradas ante las autoridades electorales.

De hecho, en Morelos y en Guanajuato sólo compiten mujeres.

En la mayor parte de los casos, las expectativas son favorables para la reelección de los oficialismos estatales.

Con la finalidad de fortalecer el proceso electoral 2023-2024, firmamos 2 convenios muy importantes: 1. La colaboración entre el @INEMexico y la @cirtmx, tiene como principal objetivo motivar a las y los mexicanos para que se involucren, participen y voten en las próximas… pic.twitter.com/zmTLncywrb — Presidenta del Consejo General del INE (@Presidencia_INE) February 15, 2024

Por ejemplo, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena, el partido fundado por López Obrador), prevé nuevos triunfos en la Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco y Veracruz.

La oposición, en tanto, anticipa que mantendrá el poder en Guanajuato y Yucatán, estados de larga tradición conservadora que jamás le han abierto la puerta al lopezobradorismo. Movimiento Ciudadano, por su parte, confía en ganar en Jalisco.

Ciudad de México

La izquierda se juega la hegemonía que ha mantenido desde que en 1997 la capital del país cambió de estatus político y comenzó a elegir a su propio jefe o jefa de Gobierno.

Con miras a alcanzar esa continuidad, la coalición oficialista Sigamos Haciendo Historia, integrada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), designó como su candidata a la exalcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada.

La cultura transforma y construye sociedades; es sustancia, no accesorio. Sueño en una ciudad efervescente, con vocación de crear; una ciudad de cultura viva, donde todas y todos puedan expresarse y crear en libertad. pic.twitter.com/FtnOmowpj1 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) February 12, 2024

El proceso estuvo envuelto en un escándalo, ya que, en realidad, quien ganó la encuesta para definir la candidatura fue Omar García Harfuch, un exsecretario de Seguridad cuestionado por amplios sectores de militantes de Morena que se rebelaron y lograron que Brugada fuera postulada por "discriminación positiva", es decir, por cuota de género.

A tres meses y medio de las elecciones, la exalcaldesa encabeza las sondeos con comodidad, ya que cuenta con una intención de voto que ronda el 50 %, lo que podría impactar favorablemente para que la alianza gobernante tenga mayoría en el Congreso local, en donde están en juego 66 bancas. Además, se renovarán las 16 alcaldías en que está dividida la ciudad.

Si se cumplen los vaticinios, Brugada recibirá el poder de manos de su compañero de partido, Martí Batres, el jefe de Gobierno que quedó de manera interina en el cargo luego de que Claudia Sheinbaum renunciara para postularse a la presidencia.

Hoy en el Council of the Americas @ASCOA en #NuevaYork, conversé con líderes de diversos sectores de nuestra región norteamericana, enfatizando la importancia que tiene invertir y proyectar en la capital del país. La #CDMX tiene que ser polo de inversión en México.🇲🇽 pic.twitter.com/ggYH7Sng01 — Santiago Taboada (@STaboadaMx) February 9, 2024

Pero ningún resultado puede darse todavía por seguro, ya que Santiago Taboada, exalcalde de Benito Juárez y abanderado de la coalición opositora Va por la CDMX, que integran los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), avanza en segundo lugar con entre el 35 % y 40 % de las preferencias electorales.

Al igual que en las elecciones nacionales, el partido Movimiento Ciudadano va en la retaguardia con el diputado Salomón Chertorivski Woldenberg, cuya intención de voto promedia apenas el 5,0 %.

Chiapas

El oficialismo también apuesta a lograr la continuidad en el Gobierno de Chiapas, un estado que padece un clima de creciente violencia por la penetración de grupos del crimen organizado.

La coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT, PVEM y los partidos Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas, Chiapas Unido y Podemos Mover a Chiapas) postuló como su candidato a gobernador al senador Eduardo Ramírez Aguilar quien, de acuerdo con la consultora MetricsMx, tiene una intención de voto del 53,5 %.

Hoy fue mi última participación en el Pleno del @senadomexicano que hace casi 6 años me confirió el pueblo de Chiapas. Agradezco y reconozco a todas y todos los integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA y aliados por su apoyo y su amistad. (1/2) pic.twitter.com/EtryYcBkHZ — Eduardo Ramírez (@ramirezlalo_) February 1, 2024

Ramírez Aguilar espera sustituir a Rutilio Escandón, un líder político aliado a López Obrador.

Su principal contendiente es la diputada Olga Luz Espinosa, representante de la coalición Fuerza y Corazón por Chiapas (PAN, PRI y PRD).

En este estado, además, estarán en juego 40 diputaciones estatales y 124 ayuntamientos.

Amigos y Amigas chiapanecas, #HOY llevé a cabo mi registro como Pre candidata a la Gubernatura de #Chiapas por el PRl, le agradezco infinitamente a la dirigencia nacional y estatal del PRI el apoyo y la confianza. #OlgaLuzEspinosa#UnaLuzParaChiapas#ConTodoMenosConMiedopic.twitter.com/1Ue9Yt9Q5z — Olga Luz Espinosa (@OlgaLuzMx) February 5, 2024

Guanajuato

En Guanajuato, el poder estatal siempre ha estado en manos de la derecha opositora a López Obrador y, en esta ocasión, es disputado exclusivamente por mujeres.

La coalición Fuerza y Corazón por México confía en que su candidata, Libia García Muñoz Ledo, conservará el Gobierno que desde 2018 encabeza el exdiputado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Las expectativas son favorables, ya que las encuestas le otorgan a la exsecretaria estatal de Desarrollo Social y Humano una intención de voto del 49 %.

👥 La sociedad es tan diversa que tenemos que escuchar todas las voces para enriquecer nuestra visión y valorar lo que cada persona aporta. 🙌 pic.twitter.com/8QUYFmY78d — Libia Dennise (@LibiaDennise) February 12, 2024

El lopezobradorismo, en este caso, ejerce de oposición. De la misma forma que ocurrió en la Ciudad de México, la encuesta para definir la candidatura de la alianza Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT, PVEM), la ganó un varón, el abogado Ricardo Sheffield, pero se le otorgó a una mujer, Alma Alcaraz, por "discriminación positiva".

Hasta ahora, la diputada se encamina a las elecciones del 2 de junio en segundo lugar.

Con mucha alegría les comparto que ayer recibí del @PTnacionalMX y de su dirigente nacional, @AlbertoAnayaGt la constancia que me acredita como Candidata del Partido del Trabajo a la Gubernatura de Guanajuato. Con el PT, ya tenemos el respaldo de los tres partidos que formamos… pic.twitter.com/L1CY30COaQ — Alma Alcaraz (@AlmaAlcarazH) February 15, 2024

La diputada Yulma Rocha, quien se pasó del PRI a Movimiento Ciudadano, avanza en un lejano tercer sitio en unos comicios en los que también se renovarán las 36 bancas del Congreso estatal y 46 ayuntamientos.

Jalisco

Las elecciones de Jalisco tienen la complejidad de que no se puede definir si habrá o no continuidad del oficialismo porque, formalmente, el gobernador Enrique Alfaro ya no milita en ningún partido.

En 2018, Alfaro ganó al amparo del Movimiento Ciudadano, con el que rompió el año pasado. Lo mismo había hecho antes con el PRI y con el PRD.

Así, se supone que ninguno de los tres candidatos a la gubernatura lo representan pero, después de largas negociaciones con Dante Delgado, presidente del Movimiento Ciudadano, Alfaro decidió respaldar al candidato de este partido, Pablo Lemus, el exalcalde de Guadalajara que lidera algunas encuestas.

La encuesta que hoy publica Grupo Reforma nos da un mensaje claro: Jalisco se cuece aparte.Las y los jaliscienses saben que hay que cuidar y gobernar bien nuestra tierra y que nuestro futuro no puede arriesgarse. Como dicen por allí, no podemos ponerlo todo sobre el lomo de un… pic.twitter.com/QtU1xeNmCT — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) February 6, 2024

Sin embargo, otros sondeos han encendido luces de alerta porque dan como ganadora a Claudia Delgadillo, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT, PVEM y los partidos Futuro y Hagamos), por lo que el proceso está marcado por la incertidumbre.

La campaña de la principal rival opositora quedó ensombrecida por las peleas internas ya que, en medio del proceso de postulación, el diputado Antonio Pérez Garibay renunció a la alianza y denunció que había un pacto con Sheinbaum para que Delgadillo fuera la candidata a como diera lugar.

Al final, la exdiputada, efectivamente, fue la ungida. Al igual que pasó en otros estados, fue favorecida por la "discriminación positiva", ya que la encuesta para obtener la postulación la había ganado el exdiputado Carlos Lomelí Bolaños.

Ser madre es una de las bendiciones más grandes de mi vida, por eso comparto la lucha y el compromiso con las madres jaliscienses de construir un futuro de bienestar y prosperidad para nuestras familias. #EsTiempoDeMujerespic.twitter.com/bYjwhX7OEc — Claudia Delgadillo (@ClaudDelgadillo) February 15, 2024

La diputada Laura Haro, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco (PAN, PRI, PRD) se encuentra en tercer lugar de las preferencias electorales en un estado en el que, además, se elegirán 38 diputados locales y 125 ayuntamientos.

Morelos

Una de las elecciones de mayor incertidumbre es la que se realizará en el estado de Morelos.

Aquí, el morenismo confía en lograr la reelección para que el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco le pase la estafeta de la gobernación a Margarita González Saravia, la exdirectora de la Lotería Nacional que fue elegida como candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT, PVEM, Nueva Alianza Morelos, Encuentro Solidario y Movimiento Alternativa Social).

He recorrido, trabajado y acompañado al pueblo toda mi carrera activista. Debemos defender al pueblo si queremos seguir construyendo un estado más igualitario. pic.twitter.com/8bbRyYa9ko — Margarita González Saravia (@margarita_gs) February 15, 2024

La definición estuvo marcada por un escándalo, ya que el año pasado la senadora Lucía Meza renunció a Morena al denunciar supuestos actos de corrupción de Blanco, a quien acusó de vetar su postulación.

Finalmente, Meza se pasó al bloque opositor y terminó siendo la candidata de la alianza Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI, PRD, Redes Sociales Progresistas de Morelos).

Durante los recorridos por nuestro querido #Morelos, algo maravilloso que he observado es cómo, de generación en generación, se transmiten, conservan y fortalecen nuestras tradiciones, usos y costumbres. Esta foto es del carnaval de #Tlayacapan 🇲🇽🎉 pic.twitter.com/q3oizqTtXo — Lucy Meza (@LucyMezaGzm) February 15, 2024

A ellas se suma una tercera candidata, Jessica Ortega de la Cruz, la abanderada de la coalición Movimiento Progresa (Movimiento Ciudadano y Morelos Progresa), quien a poco más de tres meses de la elección no supera un dígito en las preferencias electorales.

En Morelos, además, se disputarán 20 escaños en el Congreso local y 36 ayuntamientos.

Puebla

De acuerdo con las encuestas, el oficialismo se encamina a la reelección en Puebla, ya que el senador Alejandro Armenta, candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT, PVEM, Partido Nueva Alianza, Fuerza por México), cuenta con una intención de voto que supera el 50 %.

Este jueves la Coalición #SigamosHaciendoHistoria, conformada por Morena Sí, Partido del Trabajo México, Partido Verde Ecologista México, presentó las 300 candidaturas seleccionadas para las diputaciones federales. Felicito a mis compañeras y compañeros que representarán a… pic.twitter.com/mpcRRm4Vwj — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) February 15, 2024

Si se cumplen estos vaticinios, Armenta sustituirá a Sergio Salomón Céspedes, el dirigente que en diciembre de 2022 asumió este cargo debido a la trágica muerte del entonces gobernador Miguel Barbosa.

Su principal contendiente es Eduardo Rivera, el presidente municipal de Puebla que fue postulado por la alianza conservadora Mejor Rumbo para Puebla (PAN, PRI, PRD y partido Pacto Social de Integración).

No, no estamos mejor en salud.Me invitaron a visitar el corazón de la Mixteca Poblana y el abandono del gobierno a sus habitantes, duele. Las y los poblanos merecen servicios de salud de calidad y sé que sí es posible. pic.twitter.com/QKnbZYYfhO — Eduardo Rivera Pérez (@eduardorivera01) February 15, 2024

Movimiento Ciudadano, por su parte, eligió como candidato a su dirigente estatal Fernando Morales, quien, al igual que la mayoría de sus compañeros de partido que buscan alguna gubernatura, avanza en un lejano tercer lugar.

En Morelos también se elegirán 41 diputados estatales y 217 ayuntamientos.

Tabasco

El estado natal del presidente Andrés Manuel López Obrador es un feudo indiscutible de Morena.

Por eso, las encuestas anticipan intenciones récord de voto en favor del senador Javier May Rodríguez, candidato de la coalición oficialista Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT, PVEM).

La #HonestidadYEsperanza son recordatorios de nuestros valores e ideales, los cuales nos impulsan a seguir por el camino del cambio verdadero. pic.twitter.com/aEl3ach5yo — JAVIER MAY (@TabascoJavier) February 12, 2024

Además del ya histórico predominio del lopezobradorismo, el exdirector del Fondo Nacional de Fomento al Turismo cuenta a su favor con las peleas que dividieron a la oposición.

Así, a diferencia del resto de los estados en los que impulsaron a un solo candidato, en este caso el PAN postuló a la exdiputada Lorena Beaurregard de los Santos; y el PRD, al senador Juan Manuel Fócil Pérez.

Movimiento Ciudadano completa la lista de aspirantes con María Inés de la Fuente Dagdug, quien antes ya había intentado convertirse en alcaldesa de la mano del PRI.

#Tabasco es campo de batalla de una guerra entre criminales, que se disputan la plaza porque un gobierno que les otorga impunidad es un excelente negocio para ellos. La delincuencia controla poblados del Plan Chontalpa.Secuestra familias enteras en Cunduacán.Ofrece “seguridad”… pic.twitter.com/tfiaXP8mQR — Lorena Beaurregard (@lorenabeauregar) February 15, 2024

El 2 de junio, en Tabasco se elegirán también 35 diputados estatales y 17 ayuntamientos.

Veracruz

La exsecretaria de Energía, Rocío Nahle, abandonó el gabinete de López Obrador para postularse en Veracruz al amparo de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT, PVEM, Fuerza por México), que intentará retener la gubernatura que actualmente encabeza Cuitláhuac García.

Las mujeres hemos sido generadoras del cambio y promotoras del bien común. Nos hemos preparado en todo sentido para asumir con capacidad, la responsabilidad y el papel que históricamente nos corresponde.Con ⁦@Claudiashein⁩ en el 2107, ella era jefa de gobierno de #CDMX 🤗 pic.twitter.com/nQy00Nd8El — Rocío Nahle (@rocionahle) February 13, 2024

En la definición de las candidaturas, la oposición se resquebrajó, ya que la diputada Anilu Ingram Vallines renunció al PRI después de denunciar que la alianza Fuerza y Corazón por Veracruz (PAN, PRD, PRI) había postulado al senador José Francisco Yunes Zorrilla en un proceso anómalo.

Movimiento Ciudadano, por su parte, lanzó a Hipólito Deschamps Espino Barros, expresidente municipal de Medellín de Bravo.

En Veracruz, además, se elegirá a los 50 diputados del Congreso estatal.

Yucatán

Yucatán es un estado históricamente opositor al lopezobradorismo.

Y, por lo que anticipan las encuestas, mantendrá esa categoría, ya que el candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI, Nueva Alianza), Renán Barrera Concha, encabeza todos los sondeos.

Al expresidente municipal de Mérida no le afectó ni siquiera la ruptura opositora que provocó que el PRD postulara a su propia candidata, la actriz Jazmín López Manrique.

Por otra parte, la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT, PVEM), registró al exdiputado Joaquín Díaz Mena; y Movimiento Ciudadano, a la exdiputada Vida Gómez Herrera.

Aquí, también se renovarán las 50 bancas de diputados estatales y 106 ayuntamientos.

