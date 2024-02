"Miserable", "violento", "misógino": crece repudio a Milei por ataques a la cantante Lali Espósito

El presidente de Argentina, Javier Milei, provocó una oleada de repudio luego de reforzar sus ataques a Lali Espósito, una de las artistas más queridas del país sudamericano y que, además, ha construido una carrera a nivel internacional.

Los ataques del mandatario comenzaron el año pasado, cuando Lali lamentó el triunfo electoral del político libertario con un breve tuit: "Qué peligroso, qué triste".

Desde entonces, las agresiones de Milei han sido incesantes, pero escalaron a un nuevo nivel el miércoles por la noche, cuando rebautizó de manera insultante a la artista como "Lali Depósito" y la acusó de cobrar fondos estatales en sus presentaciones.

"Lali Depósito":Por los comentarios de Javier Milei sobre Lali Espósito pic.twitter.com/R0gQQv1YDv — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 15, 2024

"Los recitales que los gobiernos provinciales le dan a Lali 'Depósito' se financian con el IVA de los alimentos de los chicos pobres del Chaco", dijo el mandatario, a pesar de que no hay pruebas que avalen sus señalamientos.

La imputación forma parte de la campaña de Milei en contra de los festivales masivos y populares que se realizan durante todo el año a lo largo del país y que, en algunos casos, como ya lo explicaron los gobernadores, son financiados por las provincias porque atraen turismo, generan trabajo y movilizan a las economías locales.

El argumento de Milei, por el contrario, es que la sociedad no tiene derecho a asistir a espectáculos gratuitos mientras haya una crisis económica y niños pobres.

Acá solo se dejarán post de los artistas que salgan a bancar a Lali.Catriel - Divididos 🫶🏻 pic.twitter.com/7UMqlzxBMK — Andy Crush (@Andy_TToledo) February 15, 2024

En ese marco, el mandatario aplica una doble vara, ya que en los festivales se presentan artistas de todo tipo, incluida su novia, la imitadora Fátima Florez, pero sólo denuesta a quienes lo critican.

Además, al igual que pasa en el caso de las periodistas, su ensañamiento se ha dirigido en particular hacia una mujer, en este caso, Lali.

La respuesta de la artista

La cantante y actriz 'Lali' Espósito salió este jueves a responderle cruce de las críticas que le hizo el presidente Milei y remarcó que "la información falsa vuelve injusto y violento" al "discurso" del mandatario.

"Presidente, usted es el capitán de un barco en el que viajamos todos, los que lo votaron y los que no, y por eso deseo que el camino que elija lleve a todos a un mejor lugar, democráticamente acepto el camino que eligió la mayoría y desde el respeto quiero tener la libertad de poder pensar distinto", señaló Espósito.

Y añadió: "No creo en el camino sea la falta de respeto y la descalificación sin sentido".

Sr Presidente @JMilei Mi nombre es Mariana Esposito, Nací en parque patricios , en el sur de la ciudad de Buenos Aires.Tengo 32 años y trabajo hace 22 . Comencé a trabajar a los 10 años en Televisión. En esos años tuve la dicha de participar de series y espectáculos con un… — Lali (@lalioficial) February 15, 2024

"Respeto, aunque no comparto, que su plan dé la espalda o no priorice a la cultura, pero creo que la demonizacion de una industria y de las personas que la conforman no es el camino, siento que la asimetría de poder entre usted y los que ataca por pensar distinto y la información falsa vuelve a su discurso injusto y violento", precisó Lali en un extenso posteo en sus redes sociales.

Espósito también salió al cruce en relación a los cuestionamientos que hizo Milei de ella como cantante y lo invitó a presenciar uno de sus shows: "Sería un placer tenerlo en el público y la pasaría muy bien. Se lo aseguro".

Condena

Este jueves, Milei reiteró sus agravios sin que nadie lo frenara ni le cuestionara sobre lo improcedente de su conducta, ya que solo se deja entrevistar por comunicadores oficialistas.

La opinión de Pedro Rosemblat, el novio de Lali Espósito. pic.twitter.com/9FLTLeg51Y — Marian Herrera (@marianherrrera) February 15, 2024

"¿Quién empezó con esto? ¿Yo? Ella empezó. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. ¿Querés hacerte el guapo? Bancate que te responda. ¿Me podés agredir y no se puede contestar? ¿Querés jugar conmigo? Te voy a contestar, no me voy a quedar callado", dijo, lo que le acarreó nuevas críticas por la infantilización de su respuesta.

Milei también reposteó ofensivas imágenes creadas con inteligencia artificial que muestran a Lali corriendo con una bolsa de dinero, mientras es perseguida por niños famélicos.

El escándalo va en aumento, ya que cada vez son más las voces de la cultura que defienden a la artista.

Buen día! Que arranque con esta sonrisa 👇🏼 pic.twitter.com/2q4DB8T9pz — Claudia Piñeiro 💚 🧡 (@claudiapineiro) February 15, 2024

"Ocúpense de sacar al país adelante que para eso se postularon en vez de hacerle campaña sucia a los artistas que la gente elige", señaló el cantante Emmanuel Horvilleur.

"El grado de miserabilidad del presidente no tiene precedentes y se vuelve insoportable", agregó el músico Catriel, en tanto que Ricardo Mollo, líder de la banda Divididos, recordó que el único poder que tienen los artistas es poder alegrar a quienes disfrutan de su arte.

"Estoy completamente en contra al hostigamiento hacia cualquier artista por parte de un gobernante", expresó Emi, líder de la banda No Te Va Gustar, mientras que la música Barbi Recanati advirtió que el presidente comete "violencia institucional".

Apoyamos a nuestra compañera @lalioficial ante el hostigamiento de parte del Presidente. La violencia institucional hacia representantes culturales y referentes sociales busca silenciar las voces que se alzan contra la misoginia, el hambre y el ajuste. No nos van a callar!#Lalipic.twitter.com/cnNAVIJvJo — Actrices Argentinas (@actrices_arg) February 15, 2024

Reacciones

"Milei… qué repugnante sos. Que tipo maleducado. No tengo palabras para describir el asco que me da escucharte hablar", sentenció la banda Conociendo Rusia.

Otros usuarios condenaron "la persecución" del mandatario a la artista y afirmaron que, en realidad, lo que le molesta es que lo critique una mujer porque "es fascista pero, sobre todo, misógino y cobarde".

Una de las reacciones que más se viralizaron fue la del novio de Lali, el periodista Pedro Rosemblat.

"Javier, te entiendo hermano, yo también estoy obsesionado con Lali. Y hago las mismas boludeces que vos. Miro lo que hace, estoy atento de lo que dice, me preguntan sobre cualquier cosa y hablo de ella; de los gobernadores y hablo de Lali. [...] Entiendo que la estabilidad mental no es virtud que te haya sido asignada, y por eso tus obsesiones te sacuden el avispero y se nota", dijo durante su programa.

El conductor también criticó a los artistas que no se han solidarizado con su colega, aunque aclaró que Lali no necesita que la defiendan porque, tiene tanta altura moral, que aguanta sola la andanada presidencial.

