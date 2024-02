Noboa ratifica acuerdos militares entre Ecuador y EE.UU.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ratificó dos acuerdos militares firmados entre el país suramericano y EE.UU. durante la administración de su antecesor, Guillermo Lasso (2021-2023).

Se trata del "Acuerdo entre la República del Ecuador y los Estados Unidos de América Relativo a Operaciones Contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas", y el "Acuerdo entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de los Estados Unidos de América, relativo al Estatuto de las Fuerzas".

Los convenios fueron ratificados por el mandatario mediante los decretos ejecutivos 164 y 165. En ambos documentos solo hay un artículo, en el que Noboa expresa "ratificar en todo su contenido" los acuerdos y delega la ejecución a los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional.

🔴 #Atención || Mediante los Decretos Ejecutivos 164 y 165, el presidente @DanielNoboaOk confirma los dos acuerdos entre #Ecuador y #EstadosUnidos; el primero relativo al Estatuto de las Fuerzas, y el segundo sobre las Operaciones contra Actividades Marítimas Transnacionales… pic.twitter.com/8Sx0QyVKx1 — Radio Pichincha (@radio_pichincha) February 15, 2024

El presidente tomó la medida luego de que en enero pasado, la Corte Constitucional (CC) le diera vía libre para que active los convenios, tras resolver que no requieren la aprobación de la Asamblea Nacional.

Según la resolución de la CC, la ratificación de los convenios no requería de aprobación legislativa al no observarse que los acuerdos se encuentren "incursos en los presupuestos del artículo 419 de la Constitución", es decir, que no se refieren a materia territorial o de límites, tampoco establecen alianzas políticas o militares ni comprometen el patrimonio natural.

¿De qué se tratan?

El acuerdo relativo a "Operaciones Contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas", también conocido como 'Shipriders', fue firmado el 27 de septiembre de 2023. Entre otras cosas, incluye la aplicación de operaciones combinadas entre los dos países, que estarían previamente planificadas y autorizadas por la Armada ecuatoriana.

Así, por ejemplo, un buque estadounidense podrá actuar en aguas del Ecuador al detectar actividades relacionadas con delitos de narcotráfico, pesca ilegal y tráfico de migrantes.

Según aseguró el ahora excanciller ecuatoriano Gustavo Manrique, quien firmó el acuerdo, este no contempla la instalación de tropas estadounidenses en Ecuador. "Entran en períodos de corta duración, hacen los operativos y se retiran. Y, para este efecto, las autoridades ecuatorianas se embarcan en barcos extranjeros, para no perder soberanía y para que sean nuestras autoridades quienes tomen las decisiones", mencionó.

El acuerdo relativo al "Estatuto de las Fuerzas", conocido como SOFA por sus siglas en inglés, se firmó pocos días después, el 6 de octubre. Está relacionado con la visita de buques a territorio de Ecuador, entrenamiento, ejercicios, actividades humanitarias, acciones de cooperación para abordar retos de seguridad compartidos, como el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, terrorismo internacional y otras amenazas.

Entre otras cuestiones, plantea que las aeronaves, los buques y los vehículos operados por el Departamento de Defensa de EE.UU., o que en ese momento estén en funciones exclusivamente para dicha dependencia, "podrán entrar al territorio del Ecuador, salir de él y desplazarse libremente por el mismo".

También se estableció que los reclamos de terceros por daños o perdidas causados por personal de los EE.UU. serán resueltos por el Gobierno estadounidense, de acuerdo con las leyes y regulaciones de dicho país.

La ratificación de estos convenios se da, además, a poco más de un mes de que Noboa decretara estado de excepción en Ecuador y declarara un "conflicto armado interno" para combatir a organizaciones delictivas.

