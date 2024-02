La Casa Blanca: Biden dirige las gestiones diplomáticas con Rusia sobre una posible amenaza a la seguridad nacional de EE.UU.

El presidente estadounidense, Joe Biden, está tomando medidas en torno a una posible nueva amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, a la luz de informes sobre las nuevas capacidades militares desarrolladas por Rusia en el ámbito espacial, ha declarado John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca.

Tras reconocer en rueda de prensa que está sujeto a limitaciones a la hora de "compartir la naturaleza específica de la amenaza", Kirby sí confirmó que "tiene que ver con las capacidades antisatélite que Rusia está desarrollando".

"En primer lugar, no es una capacidad activa que haya sido desplegada y, aunque los esfuerzos rusos por obtener esta capacidad particular son alarmantes, no hay amenaza inmediata a la seguridad de ningunos", aclaró.

"No hablamos de un arma que se pueda utilizar para atacar seres humanos o causar destrucciones físicas aquí en la Tierra. Hemos estado monitoreando esta actividad rusa de cerca y seguiremos tomándola en serio", precisó Kirby.

En particular, señaló que el presidente Biden ha sido informado al respecto por las agencias de inteligencia de EE.UU. de forma plena y regularmente.

"Ha dirigido una serie de acciones iniciales, incluidos 'briefings' con los líderes del Congreso, gestiones diplomáticas con Rusia, así como con nuestros aliados y socios y otros países del mundo que tienen intereses en juego", reveló el vocero.

Más información, en breve.