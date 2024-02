Transportistas de México levantan el paro tras llegar a un acuerdo con el Gobierno

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac) ha levantado el paro nacional tras conseguir este jueves un acuerdo con el Gobierno después de una serie de bloqueos registrados durante la semana en varias carreteras y autopistas del país.

Según un comunicado emitido por el Gobierno mexicano, las partes acordaron fortalecer el diálogo "a fin de construir estrategias y trabajar en garantizar mayor seguridad en las carreteras federales". El mensaje detalla que los pasados 13 y 14 de febrero se llevaron a cabo mesas de trabajo entre servidores públicos y representantes del gremio transportista.

Transportistas de "#AMOTAC realizaron su #caravana por la vía Adolfo López Mateos para unirse al paro nacional por la inseguridad que se vive en carreteras. pic.twitter.com/UlWAJ9zIBY — Bisturí Noticias (@BisturiNoticias) February 15, 2024

"Propósito politiquero"

Miguel Ángel Santiago Solís, coordinador de la Amotac, reveló a Radio Fórmula que los transportistas consiguieron una reunión exitosa que permitió la obtención de un documento con los acuerdos plasmados y con la firma de la Presidencia de la República, lo cual habla de la voluntad del Gobierno para cumplir sus peticiones.

#AlMomento 🚨 | Llegan transportistas de carga pesada de @Amotac al Bulevar Vicente Guerrero, en Acapulco, para el paro nacional de transportistas, que exigen mayor seguridad en las carreteras del país.📹Martín Gómezpic.twitter.com/zGhcK3L3ID — El Sol de México (@elsolde_mexico) February 15, 2024

No obstante, el líder transportista hizo una petición más al presidente Andrés Manuel López Obrador, instándole a no tachar sus protestas como un acto de politiquería, pues aseguró que es "una emergencia" y que nunca han buscado a ningún funcionario para respaldar sus manifestaciones.

Los comentarios de Solís tienen lugar después de la conferencia de prensa matutina de López Obrador de este jueves, en la que el mandatario mexicano dijo que el paro "tiene un propósito politiquero".

"Es por las elecciones, entonces para generarnos conflictos, no hay problema que no se haya atendido [...] No podemos dejarnos chantajear", dijo. Asimismo, el mandatario puntualizó que "todo lo que sea justo", en el caso de los transportistas, está siendo atendido.

"Reuniones van a continuar"

Por su parte, Sergio Tonatiuh Ramírez Guevara, titular de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, detalló que desde el pasado agosto de 2023 se han establecido 120 mesas de diálogo en todo el país para atender las demandas de los transportistas.

"Se les ofrece que nos indiquen en qué zonas pretenden que se hagan estos operativos junto con Guardia Nacional para poder atender estas necesidades […] Las reuniones van a continuar porque es vital escucharlos", indicó en una entrevista con Radio Fórmula.

El último paro nacional tuvo lugar el jueves 15 de febrero. Los manifestantes exigen el reforzamiento de la seguridad en las carreteras federales; inspecciones federales a tractocamiones doblemente articulados; operativos de revisión contra corralones y grúas; así como la reclasificación de carreteras, entre otras cosas.