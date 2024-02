Axios: Artífice clave de sanciones antirrusas regresará a la Casa Blanca

Daleep Singh, ex viceconsejero de Seguridad Nacional de EE.UU. y un artífice clave de las sanciones contra Rusia, impuestas tras el inicio de la operación especial militar en Ucrania, regresará a la Casa Blanca, informó Axios este jueves, basándose en unas personas familiarizadas con el asunto.

Anteriormente, en abril del 2022, el funcionario dejó su cargo y se trasladó al puesto del economista jefe de la compañía estadounidense PGIM, la división de gestión de activos globales de Prudential Financial Inc. que ofrece rentabilidades superiores a largo plazo. De acuerdo con el medio, Singh reemplazará a Mike Pyle, ex estratega de inversiones de BlackRock y principal asesor económico del vicepresidente, Kamala Harris.

Ahora, la Administración del presidente actual, Joe Biden, busca los métodos alternativos para apoyar a Kiev, debido a que el proyecto de ley de 95.000 millones de dólares que incluye asistencia para Ucrania, Israel y Taiwán se estancó en el Congreso, reseñó Axios. Asimismo, como indicó el medio, una de las ideas que se hace más popular se centra en el uso de los activos rusos congelados como garantía para préstamos a Ucrania.

Según Bloomberg, Daleep Singh será involucrado en una serie de iniciativas, entre ellas el robustecimiento de las cadenas de suministro, la reforma del Banco Mundial, la solución de problemas de la deuda en el Sur global, la alternativa para el proyecto La Franja y la Ruta y la elaboración de estrategia económica para "contrarrestar a los adversarios". Asimismo, se reportó que el funcionario ayudará a coordinar la posición estadounidense tanto en la cumbre del G7 como en la del G20.



A principios de febrero, Elizabeth Rosenberg, funcionaria del Departamento del Tesoro de EE.UU. y otra de los artífices de las sanciones antirrusas, dejó su cargo para trabajar en el sector privado. La asesora formaba parte del grupo principal encargado del desarrollo de las medidas económicas de represalia contra Moscú, que también incluía a Daleep Singh, como la congelación de los activos rusos y la limitación del precio del petróleo del país euroasiático.