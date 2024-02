Feijóo, tras contradicciones del PP sobre amnistía en Cataluña: "Es fundamental que los políticos no mientan"

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP), se pronunció este jueves durante un acto de campaña en Orense (Galicia, España) después de que quedaran en evidencia las contradicciones de su formación política acerca de la amnistía y los indultos en Cataluña, acercamientos que lleva meses recriminando al gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), informan medios locales.



"Hay gente que su objetivo fundamental es mantenerse en el poder. Hay otra gente que su objetivo fundamental es servir desde el poder el tiempo que la gente quiera. Pero, hombre, una vez que has estado al menos que se recuerde por haber hecho alguna cosa y, sobre todo, también por ser honesto y no mentir. Me parece fundamental en que los políticos no mientan", declaró.

La semana pasada, un miembro destacado de la dirección del PP reveló a 16 periodistas que en verano de 2023 hubo conversaciones con el partido independentista Junts per Catalunya (JxCat) de cara a una posible investidura de Feijóo. Concretamente, JxCat les planteó como condición la amnistía, posibilidad que los populares sopesaron durante 24 horas antes de descartarla por considerarla contraria a la Constitución.

¿Qué más dijo?

Asimismo, el dirigente del PP detalló que su formación, en aras de la "reconciliación", estaba dispuesta a conceder el indulto al expresidente catalán Carles Puigdemont si este regresaba a España para someterse a la acción de la Justicia y renunciaba a la vía unilateral.

También admitió que será muy difícil condenar al político catalán por terrorismo y que ahora mismo su partido representa un interlocutor válido para aprobar en el Congreso todo tipo de medidas que no estén relacionadas con el 'procés' independentista catalán.

"Las campañas están llenas de mentiras y de barro para confundir a la gente", continuó Feijóo en su discurso, insinuando que la información filtrada a la prensa sobre sus contactos con Junts se tergiversó. "No hace falta descalificar a nadie ni hace falta hacer ruido cuando sabes lo que quieres hacer", subrayó.

Por su parte, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, recriminó este viernes la actitud del PP: "Hay que ver, eh, hay que ver. Por la mañana negociando amnistías e indultos con los independentistas y por las tardes manifestándose en contra de esos independentistas y llamándoles terroristas. En política, como en la vida, cuando alguien en privado dice una cosa y en público dice la contraria se llama hipocresía".