El Kremlin tacha de "flagrantes" e "inaceptables" las reacciones de Occidente a la muerte de Navalny

El Kremlin considera "flagrantes" e "inaceptables" las reacciones de Occidente a la muerte del exactivista político ruso Alexéi Navalny (incluido en la lista de terroristas y extremistas de la Federación Rusa), afirmó el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov.

"No hay declaraciones médicas, no hay información de los forenses, no hay información final del Servicio Penitenciario Federal, es decir, no hay información sobre la causa de la muerte. Y aquí están estas declaraciones", declaró.

"Es evidente que son absolutamente flagrantes. Esas declaraciones nos parecen absolutamente inaceptables […] Eso es lo que pensamos de ellos", agregó.

Varias organizaciones internacionales y altos dirigentes occidentales reaccionaron instantáneamente a la muerte de Navalny, culpando al Kremlin.

En este contexto, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, destacó que "la reacción instantánea de los líderes de la OTAN a la muerte de Navalny en forma de acusaciones directas contra Rusia es reveladora". "Todavía no hay un informe forense, pero Occidente ya tiene listas sus conclusiones", escribió en su cuenta de Telegram.