"Muy interesante": Cristina Kirchner destaca el texto de un diputado que critica a Milei

La expresidenta compartió en sus redes las apreciaciones del legislador Rogelio Iparraguirre, quien cuestionó al mandatario porque "no debate" y "manda a callar".

La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, destacó este viernes en sus redes sociales un texto publicado por un diputado de UxP en el que lanza duras críticas al mandatario Javier Milei.

Rogelio Iparraguirre escribió y difundió una nota titulada 'Es o se hace', en la que señala que el jefe de Estado libertario ha ido construyendo la imagen de alguien "que sabe", desde sus apariciones televisivas como asesor económico hasta la actualidad.

"Un erudito con espasmos de académico que se siente cómodo sobre todo cuando luce el traje de economista", dice Iparraguirre en su apreciación sobre Milei.

La exvicepresidenta y líder del peronismo reposteó el mensaje del legislador en su cuenta de la red social X, y escribió: "Muy interesante. Me encantó".

El diputado describió al actual presidente como alguien que "no debate", que "manda a callar" y que fue "incomodado" esta semana por la propia exmandataria y por la cantante Lali Espósito, a quienes apuntó en "cuatro entrevistas" y en una "cantidad incalculable de publicaciones" en redes sociales.

Iparraguirre señala que Milei tiene pretensiones intelectuales, pero muestra debilidades a la hora de defender sus argumentos ante la mínima crítica: "Al Presidente le molesta que cuestionen sus afirmaciones eruditas. Le molesta mucho. No debate. Descalifica. No responde. Ataca. No contra argumenta. Manda a callar", sostiene.

Además, el parlamentario de UxP afirma que "dos mujeres esta semana lo incomodaron", y "se nota", en referencia a los choques que tuvo Milei con Cristina Fernández y la artista Lali Espósito, a la que acusó de cobrar fondos estatales en sus presentaciones.

"Showman economista"

En un artículo publicado el 14 de febrero, la expresidenta argentina analizó la crisis económica que sufre la nación con Javier Milei, a quien definió como un "showman economista" y lanzó duras críticas sobre su gestión gubernamental.

"En el día de San Valentín y, como siempre, enamorada de la Patria, comparto con ustedes el documento de trabajo 'Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación'", escribió en las redes sociales, donde adjuntó un estudio de 33 páginas en el que realizó un recorrido histórico sobre los ciclos de deuda que atravesó el país.

Para la dirigente peronista, "el master plan de Milei no difiere mucho del que llevó adelante la dictadura cívico-militar en lo que hace a la apertura indiscriminada de la economía y la desregulación laboral de hecho, ni del de las privatizaciones de los años 90".

Desde el Gobierno salieron a responderle. En particular, el ministro de Interior, Guillermo Francos, que calificó de "indignante" el documento publicado por la exmandataria, mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, la invitó a "tener un poco de dignidad y mantenerse callada".