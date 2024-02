Canciller chino asegura que Pekín no empleará armas nucleares contra los países que no las poseen

El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, aseguró que Pekín no utilizaría armas nucleares contra los países que no poseen este tipo de armamento ni contra nadie.

"Hemos expresado claramente al mundo que China no utilizará armas nucleares contra ningún Estado sin armas nucleares, que no utilizará primero armas nucleares contra ningún país", expresó el canciller durante su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Además, reiteró las palabras del presidente chino, Xi Jinping, acerca de que no se puede librar una guerra nuclear ni utilizar armas nucleares.

"Esto es algo que todas las partes deben respetar y la nueva seguridad de la instalación nuclear debe ser protegida. Y China ha cumplido con su obligación internacional", enfatizó el alto diplomático.

En cuanto al conflicto ruso-ucraniano, Wang Yi aseveró que China no ha participado en la escalada de la situación. "Por el contrario, hemos facilitado las conversaciones de paz", declaró, agregando que Pekín y Moscú mantienen "una relación normal".

De acuerdo con el ministro, Rusia es el mayor vecino de China y las relaciones entre ambos países se desarrollan sobre los principios de no alineamiento con bloques ni confrontación. "Nos oponemos a cualquier intento de culpar a China, de trasladar a China la responsabilidad de resolver la crisis de Ucrania. China ha realizado una gran labor constructiva y seguiremos desempeñando un papel positivo", subrayó el jefe de la diplomacia china.

En el transcurso de su discurso, afirmó en repetidas ocasiones que el gigante asiático solo se centra en una cosa: buscar el consenso y encontrar la paz en los conflictos de todo el mundo, incluida la guerra entre Israel y Hamás en Gaza, las tensiones en el mar Rojo y la situación en el mar de la China Meridional.