"Están generando todas las condiciones": Sindicato argentino evalúa otro paro contra Milei

El dirigente sindical Héctor Daer, líder de la Confederación General del Trabajo (CGT) de Argentina, anunció el sábado que están considerando la opción de convocar a un paro en respuesta a las políticas implementadas por el presidente Javier Milei.

En declaraciones a radio Mitre, el sindicalista afirmó que "el Gobierno está generando todas las condiciones para hacer una nueva medida".

"Festejar el superávit fiscal de enero con no haber pagado nada, no haber derivado ninguno de los fondos, no haberle mandado un peso a ninguno de los comedores, que licuó las jubilaciones, los salarios, si este es el rumbo, no va a mejorar nada. Va a hacer un país empobrecido absolutamente", explicó Daer.

"Un país tiene que ver con el desarrollo económico, industrial. Se construye de otra manera. Esto de solamente si los bonos suben, es una cosa muy minúscula", agregó.

El secretario general de la CGT precisó que "el paro no es un fin en sí mismo"; tiene por objetivo "llamar la atención y generar un reclamo" de todos los desafíos de las medidas económicas de Milei.

La CGT ya había realizado un paro general el pasado 24 de enero. El nuevo anuncio se produce en medio de los planes del Gobierno argentino de dejar de subvencionar a las obras sociales —entidades que prestan asistencia sanitaria a los trabajadores— administradas por los sindicatos, según Todo Noticias. El medio detalla que la medida, que es inminente, se anunciaría a más tardar el martes próximo y obligará a los jefes de la CGT a competir en igualdad de condiciones con los servicios de salud privados.

Recortes del gasto público

Argentina ha registrado a principios de este año su primer superávit financiero desde agosto de 2012 en medio de la política de fuertes recortes del gasto público del presidente.

Desde su llegada al poder, Milei aplicó fuertes reducciones con el objetivo de alcanzar el déficit cero. En particular, confirmó este miércoles que no enviará un aporte clave para la educación pública a las provincias, en medio de las tensiones con los gobernadores por el fracaso de la ley 'ómnibus' en el Congreso.

El Gobierno culpó a los gobernadores provinciales de no haber promovido mediante sus legisladores en el Congreso la aprobación de la iniciativa, y partir de allí amenazó con quitarle financiamiento a los distritos. La Casa Rosada también eliminó la semana pasada los subsidios al transporte público que giraba a las provincias.