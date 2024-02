La OMS: El hospital Nasser en Gaza deja de funcionar tras una semana de asedio israelí

El hospital Nasser, ubicado en la ciudad gazatí de Jan Yunis, ha dejado de funcionar tras una semana de asedio israelí, declaró el domingo el director general de la Organización Mundial de Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Tanto ayer como anteayer, al equipo de la OMS no se le permitió ingresar al hospital para evaluar las condiciones de los pacientes y las necesidades médicas críticas, a pesar de llegar al complejo hospitalario para entregar combustible junto con sus socios", escribió el alto funcionario en sus redes sociales.

Ghebreyesus señaló que todavía hay unos 200 pacientes en ese centro médico del sur de la Franja de Gaza, mientras que al menos 20 personas necesitan ser derivadas urgentemente a otros hospitales para recibir atención sanitaria. "El coste de los retrasos se pagará con la vida de los pacientes", advirtió.

Mientras, el portavoz del Gobierno israelí Eylon Levy respondió al comentario del director general de la OMS en su cuenta de X, acusándolo de ser "cómplice" de los acontecimientos en el enclave palestino. "Durante años, Hamás construyó infraestructuras militares en hospitales y [la OMS] no dijo nada. Hamás retuvo rehenes allí y no dijo nada. Hamás disparó desde los hospitales y no dijo nada", denunció. "Hágase cargo de esto", concluyó.

Durante los asaltos de las fuerzas del país hebreo contra el complejo esta semana se realizaron arrestos masivos y se establecieron puestos de control militares en la zona.

De acuerdo a un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) publicado el viernes, "las tropas localizaron armas en el interior del hospital" y enviaron a decenas de "sospechosos de terrorismo" para ser interrogados, incluidos "más de 20 miembros de Hamás que participaron en la masacre del 7 de octubre".

La misma jornada, el Ministerio de Salud de Gaza denunció que cuatro pacientes de la unidad de cuidados intensivos (UCI) murieron debido a un corte de electricidad que interrumpió su suministro de oxígeno.