Un estadounidense recibirá 14 millones de dólares tras 37 años de prisión por un asesinato que no cometió

Un estadounidense recibirá 14 millones de dólares como compensación de la ciudad de Tampa, estado de Florida, por pasar 37 años en la cárcel por un asesinato que no cometió, informó AP el viernes.

Robert DuBoise teñía 18 años cuando la joven Barbara Grams fue asesinada en 1983. En ese entonces las pruebas de ADN aún no se usaban, y un dentista forense testificó que los dientes del sospechoso coincidían con una supuesta marca de mordisco en la mejilla de la víctima. Inicialmente DuBoise fue condenado a pena de muerte, pero posteriormente su sentencia se redujo a cadena perpetua.

Todo se cambió en 2018, cuando con el apoyo de la organización Innocence Project el acusado logró que la Fiscalía accediera a reexaminar su caso. El hombre fue liberado en 2020, cuando las comprobaciones de ADN coincidieron con dos delincuentes, que ya cumplen cadena perpetua por otro asesinato.

Así, el Ayuntamiento de Tampa aprobó por unanimidad este jueves que se indemnice a Robert DuBoise, que ahora tiene 59 años. "Fue un gran error", señaló el concejal Luis Viera. "Espero y rezo para que este acuerdo le dé algo de consuelo", agregó.

De acuerdo con los documentos, el hombre recibirá 9 millones de dólares este año, luego 3 millones de dólares el año siguiente y otros 2 millones de dólares en 2026.

"Para mí significa que por fin se ha acabado. Me alegro de no tener que pasar más años de mi vida persiguiendo esto", comentó DuBoise."Dinero, casas, coches, nada de eso podrá devolverme lo que perdí. No me siento amargado por nada. No quiero perder el tiempo con amarguras y fiestas de compasión", añadió.