Israel dice que Hamás está buscando un reemplazo para su líder en Gaza

El liderazgo de Hamás en el exterior está buscando un nuevo líder del movimiento para la Franja de Gaza que sustituya a Yahya Sinwar, después de haber perdido el contacto con él, declaró este domingo el ministro de Defensa, Yoav Gallant, citado por la prensa local.

"Hamás no confía en sus mandos, esto es algo muy, muy notable", señaló el ministro, agregando que "la representación de Hamás dentro de Gaza no responde, no hay nadie con quién hablar en el terreno", lo que significa que "no hay nadie que tenga el control, ni nadie que dirija las operaciones". "Esto significa que se lleva a cabo una subasta para decidir quién dirige Gaza", afirmó.

Según reportes de medios israelíes, Sinwar se encuentra fuera de contacto desde finales de enero.

Paralelamente, Gallant anunció que la importante brigada de Jan Yunis de Hamás "ha sido derrotada y ya no funciona como entidad militar" tras meses de intensos combates en esta ciudad del sur del enclave. Además, dijo que más de 200 combatientes del movimiento se rindieron en los hospitales de Nasser y Al Amal. "Esto significa que Hamás está perdiendo su espíritu de lucha", aseveró.