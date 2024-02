"Seré yo o Kamala Harris": Nikki Haley asegura que el próximo presidente de EE.UU. será una mujer

Nikki Haley, precandidata republicana a la presidencia de EE.UU., aseguró este domingo en una entrevista para el programa 'This Week' de la cadena ABC que el próximo presidente del país norteamericano será una mujer.

A una pregunta sobre si apoyaría a Donald Trump en el caso de que gane él la nominación republicana, Haley recalcó que se está presentando contra el exmandatario —con quien ha cruzado constantes ataques en la carrera por alcanzar la candidatura a las presidenciales de este año—, porque considera que "no debe ser presidente".

"Me presento contra él por una razón, porque no creo que sea la persona adecuada en el momento indicado", declaró Haley, que añadió que "lo último" que se le pasa por la cabeza es a quien va apoyar, pues solo piensa es en "cómo ganar".

"No estoy pensando en a quién voy a apoyar, porque estoy pensando en el hecho de que vamos a tener una mujer presidenta en EE.UU., seré yo o será Kamala Harris", señaló la exembajadora del país norteamericano ante la ONU, reiterando que si Trump llegase a conseguir la candidatura "no ganará".

"Todas las encuestas lo muestran, no ganará y tendremos de presidenta a Kamala Harris", vaticinó, afirmando que no dejará que eso ocurra. "No voy a parar, no voy a ir a ninguna parte, vamos a hacer esto a largo plazo y vamos a terminarlo", dijo.

Haley ya ha perdido las primarias en los estados de Iowa, Nuevo Hampshire y Nevada, este último, ante la opción "ninguno de estos candidatos". Dentro de una semana, Haley pretende ganar las primarias republicanas en Carolina del Sur, su estado natal, si bien una encuesta publicada a principios de febrero situó a la precandidata 26 puntos por debajo de Trump en ese estado.