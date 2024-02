WP: La UE discute alternativas a la OTAN ante una posible victoria de Trump en las elecciones

Las preocupaciones del bloque se deben a la advertencia del precandidato a la Presidencia de EE.UU. de que Washington no protegerá de un ataque a los países de la Alianza que no cumplan con sus obligaciones financieras.

Los líderes de la Unión Europea se están preparando para un posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca tras las elecciones previstas para noviembre en Estados Unidos, informó este domingo The Washington Post citando a sus fuentes.

"Lo que ven en la carrera presidencial no les da muchas esperanzas", señala el periódico. "Con la ayuda a Ucrania estancada y unas elecciones estadounidenses en el horizonte, los líderes, funcionarios y diplomáticos europeos son cada vez más conscientes de la necesidad de involucrar al expresidente Donald Trump y a sus aliados en materia de seguridad", paso que, de momento, transcurre con una gran dificultad.

"Desde hace meses, gran parte de Europa ha estado observando la política estadounidense con paralizado temor, viendo la debilidad del presidente Biden en las urnas y temiendo un regreso a los años en que Trump amenazaba la relación transatlántica que los mantuvo prósperos y cómodos bajo el manto de seguridad del Ejército estadounidense", agrega el medio.

¿Una alternativa a la OTAN?

Las preocupaciones del bloque europeo se deben a los comentarios de Trump, quien recordó recientemente que, durante su mandato, aseguró a los países de la Alianza que Washington no los protegería de un ataque si no cumplían con sus obligaciones financieras.

Sus palabras empujaron a los funcionarios europeos a empezar a discutir en privado "la construcción de un complemento continental para la OTAN, uno que funcionaría en conjunto con las garantías de seguridad de Estados Unidos, pero que también podría servir como una alternativa creíble si se retiran las garantías" de Washington, explica el periódico.

Sin embargo, las negociaciones que tuvieron lugar en los días posteriores a las declaraciones de Trump actualmente se encuentran en un punto muerto. Mientras Francia y Alemania no logran ponerse de acuerdo "sobre quién pagará la factura", Europa oriental "no confía plenamente en la determinación de Europa occidental contra las amenazas rusas".

La Unión Europea tampoco tiene claro "cómo construiría un escudo nuclear sobre el continente; e incluso si lo hicieran, estarían muy lejos de igualar el arsenal de Rusia en el peor escenario de una guerra nuclear", indicó el medio.

¿Qué dijo Trump?

Trump afirmó que "la OTAN estaba rota" en el momento en que él llegó al poder. "Dije: 'Todo el mundo va a pagar'. Dijeron: 'Bueno, si no pagamos, ¿nos va a seguir protegiendo?' Les dije: 'Absolutamente, no'. No podían creer la respuesta", declaró. A continuación, admitió que no solo "no los protegería", sino que "animaría [a los rusos] a hacer lo que les diera la gana". En ese contexto, Trump reiteró que todos "deben pagar las facturas".

Entretanto, el presidente ruso, Vladímir Putin, durante la entrevista concedida a Tucker Сarlson reiteró que Rusia no tiene ningún reclamo territorial en el continente europeo, y que las declaraciones sobre "una amenaza rusa imaginaria" están "absolutamente" fuera de lugar, ya que "es contrario al sentido común verse arrastrado a algún tipo de guerra global".

¿Qué teme Europa?

A medianos de enero, Bloomberg reportó que los países de la Unión Europea están preocupados por la posibilidad de que Donald Trump gane las próximas elecciones en EE.UU. Muchos Gobiernos estarían preocupados por la retórica de Trump de 'America First' ('EE.UU., en primer lugar') y sus amenazas de salir de la OTAN, así como por sus políticas comerciales proteccionistas.

Al respecto, un alto diplomático comunitario afirmó que en las cumbres de la Unión Europea algunos líderes "temen incluso mencionar la posibilidad de su regreso [de Trump] por miedo a hacerla más probable".