Un senador estadounidense propone expulsar a los miembros de la OTAN que no paguen su contribución

En una entrevista concedida el domingo al programa 'Face the Nation' de la cadena CBS, el senador estadounidense Lindsey Graham arremetió contra los países de la OTAN que destinan menos del 2 % de su PIB al presupuesto de la Alianza, proponiendo excluirlos.

"Quiero un sistema en el que, si no pagas, te expulsen", declaró Graham, llamando a los miembros del organismo a cumplir su obligación de destinar el 2 % de su PIB al presupuesto. "Tenemos que convertirlo en una obligación que signifique algo. Soy un gran partidario de la OTAN, pero quedan 70.000-80.000 millones de dólares sobre la mesa. Si estás en la OTAN, paga el 2 %", dijo.

Como señaló Graham, 19 de los 31 miembros de la OTAN actualmente no cumplen con este requisito de gasto en defensa.

Con sus afirmaciones el político republicano apoyó al expresidente Donald Trump, que hace una semana explicó que, durante su mandato, advirtió a los países de la OTAN que Washington no los protegería de un ataque si no cumplían sus obligaciones financieras con la Alianza. "Dije: 'Todo el mundo va a pagar'. Dijeron: 'Bueno, si no pagamos, ¿nos va a seguir protegiendo?' Les dije: 'Absolutamente no'. No podían creer la respuesta", sostuvo.

Sin embargo, no todos los miembros del Partido Republicano han respaldado a Trump en sus críticas a la Alianza y a los miembros que no pagan a la organización el dinero que el expresidente considera justo. Al mismo tiempo, el presidente Joe Biden indicó que las declaraciones de su rival en la nueva carrera electoral eran "atroces y peligrosas".