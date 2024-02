Israel declara a Lula "persona non grata" tras comparar la guerra de Gaza con el Holocausto

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz, declaró al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, "persona non grata", tras calificar las acciones de Tel Aviv en la Franja de Gaza como un "genocidio".

Las autoridades israelíes afirmaron este lunes que el mandatario brasileño no será bienvenido en su país hasta que se retracte de sus comentarios. "No olvidaremos ni perdonaremos. Es un grave ataque antisemita. En mi nombre y en el de los ciudadanos de Israel, digan al presidente Lula que es persona non grata en Israel hasta que se retracte", indicó Katz.

En una rueda de prensa celebrada en la 37.ª Cumbre de la Unión Africana, que tuvo lugar en Adís Abeba (Etiopía), Lula dijo que el conflicto "no es una guerra entre soldados y soldados", sino "una guerra entre un Ejército [israelí] altamente preparado y mujeres y niños". El mandatario comparó los sucesos en el enclave palestino con el momento "cuando [Adolf] Hitler decidió matar a los judíos".

Además, durante su discurso pronunciado en la cumbre, el presidente brasileño defendió una solución duradera al conflicto entre Israel y Palestina, con avances hacia la creación de un Estado palestino reconocido por las Naciones Unidas.