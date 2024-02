"Se refería al gobierno genocida, no al pueblo judío": Janja da Silva reacciona a la medida de Israel contra Lula

Tel Aviv declaró este lunes al mandatario suramericano "persona non grata", después de que este comparara las muertes de palestinos en la Franja de Gaza con el Holocausto.

La primera dama de Brasil, Rosângela da Silva, conocida como Janja, dijo este lunes sentirse "orgullosa" de su marido, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, después de que Israel lo declarase "persona non grata" por comparar las muertes de palestinos en la Franja de Gaza con el Holocausto.

"Estoy orgullosa de mi marido que, desde el inicio de este conflicto en la Franja de Gaza, ha defendido la paz y, especialmente, el derecho a la vida de las mujeres y los niños, que son la mayoría de las víctimas", escribió en su cuenta en la plataforma X.

Janja dijo estar segura de que si Lula "hubiera vivido la Segunda Guerra Mundial, habría defendido del mismo modo el derecho a la vida de los judíos".

Orgulho do meu marido que, desde o início desse conflito na Faixa de Gaza, tem defendido a paz e principalmente o direito à vida de mulheres e crianças, que são maioria das vítimas. Tenho certeza que se o Presidente Lula tivesse vivenciado o período da Segunda Guerra, ele teria… — Janja Lula Silva (@JanjaLula) February 19, 2024

"El discurso se refería al gobierno genocida y no al pueblo judío. Seamos honestos en nuestros análisis", aseveró.

Asimismo, la primera dama explicó que una vez preguntó a una periodista por qué la prensa no publica imágenes de la masacre en Gaza. "Ella respondió: 'porque las imágenes de los niños muertos son muy fuertes'. Si eso no es ocultar el genocidio, no sé qué es", lamentó.

Y continuó: "¡El mundo debe estar indignado por el asesinato de cada uno de estos niños y unirse urgentemente para construir la paz!".

"Persona non grata"

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz, convocó el domingo al embajador de Brasil en el país hebreo, Federico Meyer. En lugar de reunirse en la Cancillería, como normalmente ocurre, Katz llevó este lunes a Meyer al Museo del Holocausto.

"No olvidaremos ni perdonaremos. Es un grave ataque antisemita. En mi nombre y en nombre de los ciudadanos de Israel, díganle al presidente Lula que es persona non grata en Israel hasta que se retracte", dijo Katz ante el diplomático.

El Gobierno de Brasil todavía no se manifestó de manera oficial tras la medida tomada por Israel, pero el asesor especial de Lula para asuntos internacionales, Celso Amorim, calificó de "absurda" la decisión.

Según el analista Valdo Cruz, una parte del Ejecutivo piensa que el presidente no cometió un error. Mientras que otra ala, compuesta principalmente por diplomáticos, opina que sí fue una "gran equivocación" y que Brasil perdió su papel como mediador del conflicto.

