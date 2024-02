Assange no asistirá a su juicio de extradición debido a su mal estado de salud

Julian Assange no se encuentra bien y no asistirá al juicio para apelar su extradición a Estados Unidos ante el Tribunal Superior de Londres, según reporta The Standard.

Durante el 20 y el 21 de febrero tendrá lugar una audiencia que decidirá el destino del fundador de la organización WikiLeaks, de modo que a partir de este martes Assange se enfrenta a la que podría ser su última audiencia judicial en la capital británica.

El tribunal fue informado de que Assange "no se encuentra bien hoy" y no asistirá a la vista, indicó la jueza Victoria Sharp. "Ha decidido no asistir en persona ni por videoconferencia, por razones de salud", añadió.