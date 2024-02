EE.UU. veta un proyecto de resolución que buscaba un alto el fuego en Gaza

Estados Unidos ha vetado este martes por tercera vez una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exigía un alto el fuego humanitario inmediato en Gaza.

La votación se saldó con 13 votos a favor, una abstención (Reino Unido) y el voto en contra de Estados Unidos. La resolución, impulsada en nombre de los Estados árabes por Argelia, exigía un alto el fuego inmediato, la entrega de ayuda a toda la Franja de Gaza, el cumplimiento por parte de Israel de las órdenes del Tribunal Internacional de Justicia y que todas las partes respetaran sus obligaciones en virtud del derecho internacional.

La embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, aseguró que el proyecto no logrará una paz duradera, sino que prolongará el cautiverio de los rehenes en poder de Hamás.

"A veces la diplomacia lleva más tiempo del que a cualquiera de nosotros nos gustaría", afirmó la diplomática. "Cualquier medida que tome este Consejo debe ayudar, y no entorpecer, estas delicadas negociaciones en curso", añadió.

"Mientras numerosas partes entablan negociaciones delicadas, este no es el momento para esta resolución, que pone en peligro estos esfuerzos", comentó, añadiendo que se ignoraron numerosas modificaciones sugeridas por Washington.

Por su parte, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, criticó la decisión de la delegación estadounidense, subrayando que al bloquear las resoluciones que piden un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza, EE.UU. demuestra que no piensa en la vida de los civiles del enclave.

"Me gustaría creer que en los Estados de otros miembros del Consejo de Seguridad todavía se acostumbra a escuchar, si no a la voz de la conciencia, al menos la de la opinión pública. Y esta ya no perdonará a la ONU por su inacción", manifestó.