"No les importan las vidas de los gazatíes": Rusia critica el veto de EE.UU. a un alto el fuego en Gaza

Al bloquear las resoluciones que exigen un alto el fuego inmediato en la Franja Gaza, EE.UU. demuestra que no piensa en las vidas de los residentes civiles del enclave palestino, declaró este martes el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.

"Al Gobierno estadounidense no le importan las vidas de los gazatíes ni la opinión de su propio pueblo, donde las voces a favor de los palestinos son cada vez más fuertes. Me gustaría creer que en los Estados de otros miembros del Consejo de Seguridad todavía se acostumbra a escuchar, si no a la voz de la conciencia, al menos la de la opinión pública. Y esta ya no perdonará a la ONU por su inacción", manifestó.

Previamente, durante este día, Washington vetó una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, impulsada en nombre de los Estados árabes por Argelia, que exigía un alto el fuego inmediato, la entrega de ayuda a toda la Franja de Gaza, el cumplimiento por parte de Israel de las órdenes del Tribunal Internacional de Justicia y que todas las partes respetaran sus obligaciones en virtud del derecho internacional.

La embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, aseguró que el proyecto no logrará una paz duradera, sino que prolongará el cautiverio de los rehenes.