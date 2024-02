Gobierno de Milei estudia declarar la educación como servicio esencial para evitar paros docentes

El Gobierno de Argentina, encabezado por el presidente Javier Milei, analiza la posibilidad de declarar la educación como "un servicio esencial" en interés de evitar paros docentes, anunció este martes el vocero de la Presidencia, Manuel Adorni.

"Se ha tomado la decisión de comenzar con la evaluación para declarar a la educación como servicio esencial. Los iremos manteniendo al tanto con respecto a este tema", comunicó Adorni en su habitual conferencia de prensa matutina.

De acuerdo con el artículo 97 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) presentado por Milei en diciembre pasado, "los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos" a "garantías de prestación de servicios mínimos", explica Télam.

De este modo, los servicios definidos como esenciales deben garantizarse a toda costa, aún en caso de conflictividad. En concreto, el artículo establece que la cobertura no podrá ser inferior al 75 %. Así, si la iniciativa sale adelante, maestros y profesores se verán impedidos para convocar y participar masivamente en huelgas u otras acciones de reclamo.

La declaración de Adorni se inscribe en una ola de reclamos del gremio docente, que incluyen la convocatoria paritaria para debatir aumentos salariales y a la exigencia de envío regular de recursos federales a los gobiernos provinciales, recoge Ámbito.

Trabajadores en pie de lucha

A esto se suma el congreso extraordinario que convocó este 22 de febrero la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), en la que eventualmente se definirán medidas para presionar a la Administración mileísta que eventualmente podrían comprometer el inicio del año escolar, previsto entre el 26 de febrero y el 4 de marzo, puntualiza la Televisión Pública Argentina.

"Veo complejo el inicio de clases porque las provincias dijeron que no pagarán el FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente). Lo han hecho este mes, pero desde el próximo ya no. Nosotros reclamamos que se envíen esos fondos porque están planteados por ley", sostuvo la víspera la secretaria General de CTERA, Sonia Alesso, según cita la Televisión Pública.

El pasado 14 de febrero, Adorni informó que Buenos Aires no girará más recursos para el FONID, que desde su fundación en 1998, se empleó para repartir recursos del Gobierno central hacia las provincias.

"En principio la nación no lo va a transferir porque es un fondo que no tiene existencia hoy, no existe", respondió el funcionario, al ser inquirido por la prensa sobre el tema, al tiempo que Milei afirmó que el pago de salarios es competencia de los gobiernos provinciales y no del Gobierno central.

"Recordemos que los salarios dependen de los gobernadores. Cada jurisdicción es libre de pactar el salario que desee. Los docentes de la Argentina dependen de las provincias y la Ciudad, están en libertad de pactar el salario que pretenden o que consideran justo para iniciar las clases", aseveró.

