La Inteligencia de EE.UU. vigilaba a Carlson antes de su entrevista con Putin, asegura el mismo periodista

Tucker Carlson señaló que reporteros del New York Times sabían que estaba preparando la entrevista, aunque el propio Carlson no le dijo a nadie nada sobre la conversación.

El periodista estadounidense Tucker Carlson afirmó estar convencido de que la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. lo vigilaba antes de la entrevista al presidente ruso, Vladímir Putin, y filtró la información sobre la preparación de la conversación a The New York Times.

Durante una entrevista con The Blaze, emitida este martes, Carlson señaló que la conversación con el mandatario ruso se preparó en secreto y podía cancelarse si la información sobre la futura entrevista se hacía pública.

"Recibí una llamada de un periodista de The New York Times y luego un amigo mío recibió una llamada de otro periodista de The New York Times para preguntar cuándo iba a entrevistar a Putin. Y es imposible que lo supieran. No se lo dije a nadie", dijo Carlson.

El periodista afirmó que "claramente lo hicieron de nuevo" en una aparente referencia a las autoridades estadounidenses, sosteniendo que "lo filtraron a The New York Times en un esfuerzo por sabotear la entrevista". En ese contexto, criticó el uso de "espeluznantes agencias de espionaje" para vigilar a un ciudadano estadounidense que "no cometió ningún crimen" y puede "hablar con quien quiera".

En la entrevista de Carlson a Putin, que generó una gran variedad de reacciones globales, el mandatario ruso y el periodista abordaron una amplia gama de temas, como el conflicto en Ucrania, la expansión de la OTAN y la explosión de los gasoductos Nord Stream. Numerosos medios analizaron el contenido de la conversación, mientras que diversos políticos occidentales criticaron las declaraciones de Putin.