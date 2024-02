Boris Johnson pidió un millón de dólares para conceder una entrevista sobre Ucrania, dice Tucker Carlson

"No estoy defendiendo a Putin, ¡pero no me pidió un millón de dólares!", dijo el periodista estadounidense al comentar la condición formulada por el ex primer ministro británico.

El periodista estadounidense Tucker Carlson declaró que el ex primer ministro británico Boris Johnson le pidió un millón de dólares por una entrevista en la que explicaría su postura respecto al conflicto de Ucrania.

Carlson señaló durante una entrevista con The Blaze, emitida este martes, que mientras se encontraba en Moscú y esperaba la conversación con el presidente ruso, Vladímir Putin, Johnson lo tildó de "instrumento del Kremlin". "Así, solicité una entrevista con Boris Johnson", declaró el periodista estadounidense, agregando que la propuesta fue rechazada.

"Finalmente, un asesor vuelve a mí y me dice: 'Hablará contigo, pero te costará un millón de dólares'. Quiere un millón de dólares en dólares estadounidenses, oro o bitcoines. ¡esto acaba de ocurrir ayer o hace dos días!", señaló.

El periodista detalló que, al recibir el dinero, Johnson hablaría sobre el conflicto en Ucrania y explicaría su postura al respecto. "Me ataca sin explicar en qué me equivoco, por supuesto, o en qué él tiene razón. Por cierto, este es el tipo que, sin ayuda de nadie y a petición del Gobierno de Estados Unidos, detuvo el acuerdo de paz en Ucrania hace un año y medio, y creo que por ese motivo es responsable de la muerte de cientos de miles de personas", afirmó. "Le dije: 'Acabo de entrevistar a Vladímir Putin, no estoy defendiendo a Putin, pero no me pidió un millón de dólares'", señaló Carlson, sosteniendo que Johnson "es mucho más sórdido, mucho más inferior" que Putin.

A continuación, Carlson comentó el prometido nuevo lote de ayuda militar para Ucrania, destacando que 60.000 millones de dólares no le permitirán a Kiev "prevalecer sobre Rusia". "Ninguna persona honesta cree que eso vaya a funcionar. Esta es una operación de lavado de dinero, muchas personas involucradas están haciendo dinero con esto", afirmó, haciendo hincapié en que, si alguien gana dinero en la guerra, esto "es realmente inmoral".