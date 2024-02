La Casa Blanca afirma no tener "una hucha" para las necesidades de Ucrania

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha instado este martes al Congreso a aprobar la asignación de fondos adicionales para Ucrania "porque no está recibiendo el nivel y el ritmo de suministros que necesita y merece".

"Y no los reciben porque llevamos semanas y meses sin la financiación necesaria. Y eso ha sido el resultado de la inacción del Congreso", aseveró el alto funcionario estadounidense. De acuerdo con sus palabras, la escasez de armamento occidental conducirá a "una defensa ucraniana aún más mermada y a una mayor ventaja para Rusia" en el campo de batalla.

Sullivan subrayó que no existe "una solución mágica para esto" si el órgano legislativo "no asigna fondos". "No es como si tuviéramos una hucha en la que guardáramos dinero que podemos proporcionar a Ucrania", declaró, reiterando la importancia de que el Congreso "cumpla con su obligación constitucional de asignar y comprometer fondos" que el presidente Joe Biden pueda utilizar para enviar ayuda militar a Kiev.

El alto funcionario remarcó que las armas de recibe Ucrania son de "fabricación estadounidense", y que están "fabricadas por trabajadores y estados estadounidenses". "Y por eso nuestra voz se ha hecho tan intensa y urgente en los últimos días, porque no tenemos otro camino para conseguir el tipo de recursos que pedimos aquí al Congreso", concluyó.

EE.UU. se beneficia del conflicto ucraniano

Esta misma jornada, el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Matthew Miller, afirmó que su departamento está actualmente intentando convencer al órgano legislativo de que conceder un nuevo paquete de ayuda al régimen de Kiev responde a los intereses nacionales de Washington.

"Seguiremos trabajando con el Congreso para asegurarnos de que la aprobación de esta solicitud de financiación suplementaria redunde en beneficio de la seguridad nacional de EE.UU. Escucharon al secretario hablar de esto la semana pasada. Uno de los argumentos que dio es que, en cuanto a nuestra asistencia de seguridad a Ucrania, el 90 % del dinero se gasta aquí en EE.UU. Esto beneficia a la fabricación estadounidense y al desarrollo tecnológico estadounidense", explicó Miller.

El dinero disputado

El Senado de Estados Unidos aprobó el 13 de febrero un proyecto de ley de 95.000 millones de dólares de asistencia para Ucrania, Israel y Taiwán, y envió la medida a la Cámara de Representantes. El paquete incluye 60.060 millones de dólares para Kiev.

A su vez, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, criticó el proyecto de ley, denunciando que el paquete de ayuda para otras naciones carece de las disposiciones sobre la seguridad fronteriza de su propio país.