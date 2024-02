Nikki Haley afirma que a la mente de Joe Biden se le está "bajando la persiana"

La precandidata presidencial republicana Nikki Haley participó este martes en un mitin en Greenville, Carolina del Sur, en el que criticó al actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, y a su rival en las primarias, Donald Trump.

"Casi el 60% de los estadounidenses dice que Trump y Biden son demasiado mayores para ser presidentes. Porque lo son", manifestó. Respecto del actual mandatario, de 81 años, sostuvo que "cada vez que abre la boca suena como si a su mente se le estuviera bajando la persiana" y agregó que "los demócratas se están debilitando al celebrar una coronación para Biden". "Los republicanos se fortalecerán a través de una competencia vigorosa", continuó.

En el mismo sentido, manifestó que "Biden se está haciendo más daño a sí mismo que cualquier [candidato] republicano".

"¿Realmente queremos pasar todos los días desde ahora hasta noviembre [cuando se celebrarán las elecciones] viendo pelearse a los dos políticos menos queridos de EE.UU.?", se preguntó Haley y agregó: "No tengo miedo de decir las duras verdades en voz alta. No siento la necesidad de besar el anillo. No tengo miedo a las represalias de Trump. No busco nada de él. Mi propio futuro político no es motivo de preocupación".

Por último, descartó la posibilidad de retirarse de la contienda, aún si el sábado vuelve a perder con Trump en las primarias republicanas que se realizarán en Carolina del Sur, donde fue gobernadora entre 2011 y 2017. "Carolina del Sur votará el sábado, pero el domingo seguiré postulándome para presidenta", dijo y concluyó: "Seguiré luchando hasta que el pueblo estadounidense cierre la puerta. Las primarias presidenciales apenas han comenzado. Solo tres estados han votado, tres".