Nicaragua rinde homenaje al líder revolucionario Augusto Sandino tras 90 años de su asesinato

Un día como hoy, en 1934, fue asesinado Augusto Nicolás Calderón Sandino, líder nicaragüense que se convirtió en referente para toda América Latina. Uno de sus mayores hitos fue la resistencia contra la ocupación estadounidense de Nicaragua. El hecho sigue vigente en la Revolución sandinista. El país centroamericano lo recuerda con diferentes homenajes que se extenderán hasta el próximo lunes.

"Mi mayor honra es surgir del seno de los oprimidos". Con su vida y obra, Sandino demostró que esta cita suya reflejaba a la perfección su sentir. La lucha por la libertad y por los intereses de los pobres lo convirtió en una figura clave de la historia de Nicaragua. De origen humilde, para el luchador, desde un principio, era indiscutible la idea de que la independencia se defiende con armas en la mano.

Inicio de la lucha

"Este hombre viene y conforma un ejército, el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Estaba formado prácticamente por 30 personas con él, o sea que eran 29 personas más él", asegura el historiador Gabriel Sandino en el municipio Tipitapa, Managua. La tropa de 30 personas fue aumentando: desde las montañas obtuvo el apoyo de las masas campesinas. Así, el general estableció un movimiento de resistencia contra la ocupación estadounidense.

Ingenio militar

Señales con humo, con espejos, agrupamiento aparentemente caprichoso de rocas, desvío intencionado de ríos. En la lucha libertaria del general Sandino, el ingenio superó por mucho a la estrategia militar de Washington. No por casualidad escogió el cerro El Chipote para establecer su cuartel general. El lugar tiene más de 1.000 metros de altura y se ubica a siete kilómetros de Quilalí, en una de las zonas de más difícil acceso de Las Segovias, en el norte nicaragüense. Aunque el enemigo los superaba en armamento y en cantidad de soldados, Sandino y sus unidades ya suponían una sustancial amenaza.

Las medidas radicales no se hicieron esperar. Fue en El Ocotal donde las tropas estadounidenses ejecutaron, el que muchos consideran, su primer bombardeo aéreo en América Latina. La maniobra se saldó con numerosos fallecidos. El objetivo era debilitar la resistencia de los combatientes y, sobre todo, acabar con Sandino quien se había vuelto un verdadero problema para Washington. "Sandino prácticamente era una espinita. Era una espina, un dolor que tenía en los pies y que le molestaba. Porque ellos querían tener el poder absoluto sobre este país", subraya Gabriel Sandino.

Defensor de los derechos de los desposeídos

Más allá de la lucha armada, Sandino era un defensor de los derechos de los trabajadores y campesinos. Su visión incluía la redistribución de la tierra y la conformación de cooperativas, que siguen existiendo a día de hoy. "El general Sandino […] fue un hombre luchador, un hombre que le gustó trabajar unido, sé que viajó a estos lugares de Wiwilí y fue aquí donde fundó su primera cooperativa", señala Milena Basilio, cooperativista en Nueva Segovia. "Fue un legado que nos dejó y fue muy lindo saber que él dejó algo muy importante para nosotros los que realmente necesitamos ese legado de él", añade.

Su asesinato

La lucha guerrillera de Sandino duró varios años. En 1933, las tropas estadounidenses fueron retiradas del territorio nicaragüense. El 21 de febrero de 1934 asistía a una cena en el palacio de La Loma, entonces residencia del presidente en Managua. Tras la reunión, fue detenido por la Guardia Civil, dirigida en esa época por Anastasio Somoza García. La emboscada terminó con el fusilamiento de Augusto Sandino y dos de sus acompañantes.

"En relación al cuerpo de Sandino, no se sabe exactamente dónde lo depositaron [...]. Pero al final de cuenta, no importa si Sandino fue lanzado al lago, no importa si Sandino fue lanzado a la laguna de Tiscapa, prácticamente Sandino es parte de Nicaragua, Sandino está en toda Nicaragua", añade el historiador.