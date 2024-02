'Impuestazo' en Ecuador: gobierno de Noboa aumentará el IVA del 12 al 15 % en abril

El ministro de Economía y Finanzas de Ecuador, Juan Carlos Vega, dio a conocer este miércoles que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) aumentará directamente tres puntos porcentuales en el país suramericano, pasando de 12 a 15 %, y no al 13 %, como se esperaba en un principio.

"Vamos a empezar con el IVA al 15 % para sostener activamente la exitosa campaña de combate a la inseguridad", dijo Vega, en entrevista con Teleamazonas, para justificar el alza con el argumento de financiar la lucha contra las organizaciones criminales, en el declarado conflicto armado interno en Ecuador.

El ministro detalló que la medida entrará en vigencia a partir del próximo abril. Previamente, para que esto ocurra, la cartera que dirige emitirá un informe para dejar clara la "emergencia fiscal" que vive el país y que, a su juicio, obliga a implementar el aumento.

Sobre el tiempo que estará en vigencia el IVA al 15 %, Vega mencionó que "esa es prerrogativa del presidente de la República", Daniel Noboa.

Sin embargo, dijo que irán "monitoreando a la economía y las necesidades", así como "tomando en cuenta todas las oportunidades de inversión y de crecimiento económico", a fin de determinar el momento en que no sea necesario tener un IVA al 15 %.

El presidente defiende la medida

El presidente Noboa afirmó, por su parte, que el incremento del IVA al 15 % no afectará a la gran mayoría de ecuatorianos, al reiterar que las necesidades consideradas básicas no pagan este impuesto.

"Canasta básica no paga IVA, medicinas no pagan IVA, educación no paga IVA, transporte público no paga IVA. Eso es lo básico, eso es lo que la gran mayoría de los ecuatorianos lo ve como gasto básico, necesidades básicas, eso de ahí no ve un incremento", sostuvo el mandatario, en entrevista con RTS la noche del martes.

Consultado sobre si la medida afectará a quienes compren un electrodoméstico o vayan a un restaurante, Noboa respondió: "Sí, sí paga IVA. Los invito a trabajar igual de duro que estamos trabajando nosotros en el Gobierno, la misma cantidad de horas y estoy seguro que se van a comprar varios platos de comida, van a tener entrada, plata fuerte y postre", aseveró el mandatario conservador, perteneciente a una de las familias más ricas del país.

Un alza pese a oposición

El aumento del IVA ha generado polémica en el país. La oposición política, así como organizaciones indígenas y sindicales han rechazado la medida, señalando que se trata de una acción "regresiva" que afecta a quienes menos tienen.

El Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto de ley para aumentar este impuesto el pasado 11 de enero. Con el incremento, el Estado busca recaudar 1.306 millones de dólares anuales, según dijo Vega.

En el documento inicial, Noboa planteaba incrementar el IVA del 12 al 15 % de manera permanente; no obstante, ante la negativa de los legisladores para aprobar esa propuesta, la modificó e incluyó una suba de un punto porcentual permanentemente, hasta 13 %, y otros dos puntos de manera temporal, llegando al 15 % solo durante el resto del ejercicio fiscal 2024 y los ejercicios fiscales 2025 y 2026.

El 6 de febrero, la Asamblea Nacional, con 83 votos negativos y 43 a favor —se necesitaban 70 para su aprobación— rechazó el incremente.

No obstante, la decisión fue vetada por Noboa. Así, en una objeción parcial, el mandatario insistió en incluir en la normativa el aumento del IVA al 13 %; pero, además, la posibilidad de que se dé potestad al Ejecutivo de aumentarlo cuando considere pertinente.

En el texto del veto, se incluyó: "Con base en las condiciones de las finanzas públicas y de balanzas de pago, el presidente de la República podrá modificar la tarifa general del Impuesto al Valor Agregado, previo dictamen favorable del ente rector de las finanzas públicas. En ningún caso la tarifa podrá ser inferior al 13 % ni mayor al 15, salvo las excepciones previstas en esta ley".

La objeción parcial presentada por Noboa fue puesta nuevamente a votación el 9 de febrero y ahí el Parlamento no pudo evitar el incremento, puesto que para mantenerse en su negativa de subir el IVA debían conseguirse 92 votos (mayoría calificada) y solo alcanzaron 78. En esa sesión el Congreso, se allanó de manera tácita al texto del veto.

