El Parlamento israelí vota en contra del reconocimiento unilateral del Estado palestino

Una abrumadora mayoría del Knéset (Parlamento unicameral de Israel) votó este miércoles en contra del reconocimiento unilateral del Estado palestino, informa el diario israelí The Jerusalem Post.

"No recuerdo muchas votaciones en las que el Knéset haya votado con una mayoría de 99 de 120. El Knéset se unió con una abrumadora mayoría de diputados contra el intento de imponernos un Estado palestino", comentó el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre el resultado de la votación.

"Semejante dictado no solo no traerá la paz, sino que pondrá en peligro el Estado de Israel. Los miembros del Knéset y el pueblo están hoy más unidos que nunca. Esta votación envía un mensaje claro a la comunidad internacional", añadió.

"Una amenaza que no existe"

Por su parte, el líder de la oposición, Yair Lapid, criticó al Gobierno pese a votar a favor de la medida. "Ustedes inventaron una amenaza que no existe. ¿De qué estamos hablando? No hay ningún bando oficial en el mundo que proponga el reconocimiento unilateral de un Estado palestino. Han inventado un giro mediático para que la gente no hable de los carteles que dicen que la culpa es de ustedes. No existe tal propuesta en ninguna parte", afirmó el diputado.

Antes de la votación, se celebró un debate de grupo parlamentario en el pleno de la Knéset, en el que Lapid también criticó a Netanyahu. "Si usted ha sido primer ministro durante 15 años y 1.200 israelíes son asesinados durante su mandato, localidades enteras son tomadas, civiles son quemados vivos, mujeres son violadas y cientos de personas son tomadas cautivas, entonces usted es el culpable. No hay nadie más. La culpa es suya porque no lo impidió. La culpa es suya porque su deber es impedirlo y no ha cumplido con su deber", señaló Lapid.

El pasado domingo la Comisión Ministerial de Seguridad del Estado de Israel aprobó por unanimidad una declaración propuesta por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, que rechaza el reconocimiento unilateral del Estado palestino.