EE.UU. ha creado un nuevo sistema de gestión de tropas asistido por IA

El Pentágono ha desarrollado un nuevo sistema de mando y control para las Fuerzas Armadas de EE.UU. basado en la inteligencia artificial (IA), según ha declarado este miércoles la subsecretaria de Defensa estadounidense, Kathleen Hicks.

Según sus declaraciones, la primera iteración ha demostrado ser de baja latencia y fiable, y añade que representa "la belleza de lo que el 'software' puede hacer por el poder duro".

"La entrega no lleva años ni décadas", dijo. "Nuestras inversiones en datos, IA y computación están empoderando a los combatientes de guerra hoy". El Departamento tiene la intención de aprovechar el éxito, dijo Hicks, para ofrecer la capacidad a escala.

Hicks señaló que las inversiones en IA pueden mejorar enormemente la velocidad, calidad y precisión con la que los mandos toman decisiones, dándoles una ventaja decisiva a la hora de disuadir un conflicto y ganar un combate. "No hay discusión sobre el porqué, porque estas tecnologías nos dan una ventaja de decisión aún mayor de la que ya tenemos hoy", dijo. "Y eso es imperativo dado el desafío del ritmo al que nos enfrentamos por parte de la República Popular China a la hora de disuadir y defendernos de una agresión".

No obstante, señaló que Washington no busca una carrera armamentística con otros países en el campo de la inteligencia artificial. "Estos esfuerzos están haciendo avanzar la capacidad de EE.UU. de forma material, pero no son signos de una carrera armamentística con IA", declaró, y añadió: "Nosotros no lo vemos así y ni buscamos tal carrera armamentística".

En noviembre pasado, el Pentágono publicó una nueva estrategia sobre el uso del análisis de datos y la IA que describe el enfoque para "mejorar el entorno organizativo en el que los jefes del Pentágono y los combatientes podrán tomar decisiones rápidas y con buena información".