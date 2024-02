Las claves de la quinta propuesta de ley que enviará Noboa al Congreso de Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, enviará en los próximos días a la Asamblea Nacional de su país un nuevo proyecto de ley económico urgente, el quinto desde que asumió el poder hace tres meses —el 23 de noviembre pasado—, informó el ministro de Turismo, Niels Olsen.

En efecto, se trata de un proyecto en materia de turismo, con el que se busca reducir impuestos a los grandes eventos y reactivar el sector turístico.

"Con la nueva Ley Económica Urgente de Turismo reduciremos los impuestos a todos los organizadores de eventos, para convertir a Ecuador en un país más atractivo para los shows más grandes del mundo", mencionó Olsen, entre las cuestiones que abordará el proyecto.

¡Eliminaremos los impuestos excesivos a festivales y conciertos para poner a Ecuador en la ruta de todas las giras mundiales!Este es uno de los artículos de la próxima Ley Económica Urgente de Turismo que presentará el Presidente @DanielNoboaOk en los próximos días para… pic.twitter.com/Y6GVTgLoce — Niels Olsen (@NielsOlsenP) February 21, 2024

En el anuncio justifica la medida, señalando que "todos los años, grandes artistas, bandas y festivales giran por Latam (Latinoamérica) y se saltan Ecuador".

"Con esto, vamos a poner a Ecuador en la ruta de todas las giras mundiales", enfatizó el ministro en el video, publicado la tarde del miércoles, previo al concierto del cantante mexicano Luis Miguel en Quito.

Expectativas derrumbadas

Antes de hacer el anuncio del nuevo proyecto de ley, Olsen generó expectativas en redes sociales, cuando el martes publicó un video en su cuenta de TikTok en el que adelantó que daría una de las noticias más importantes para la industria del espectáculo y el turismo de Ecuador.

"Déjame darte una pista, empieza con T, tiene en su nombre la letra S, tiene una de las fanaticadas más grandes del mundo y nunca ha venido al Ecuador", dijo el ministro en ese video, donde se menciona que la noticia se daría a conocer en el marco del concierto de Luis Miguel.

De inmediato, se comenzó a especular en el país sobre la visita de artistas como Taylor Swift, Travis Scott o The Rolling Stones; especulaciones que terminaron con el anuncio de la nueva ley.

Una vez hecho el anuncio, mediante otro video en TikTok, Olsen manifestó que hubiera querido que conciertos de artistas como The Rolling Stones, Karol G, RBD, Taylor Swift, Coldplay, Travis Scott se hicieran en Ecuador. "No solo porque me gusta la música de todos ellos, sino porque llenan los hoteles, llenan los restaurantes, las cafeterías, los aviones y mejora el turismo en nuestro país", expresó.

"Yo creo que por fin llegarán ahora las giras que tanto hemos esperado, eso sí, que la primera sea Taylor", insistió.

Sin embargo, ya la situación había generado burlas posteriormente en las redes sociales, donde se publicaron memes al respecto.

Inglés básico con Niels Olsen:Taylor = Turismo Swift = SostenibleSíganos para más clases de inglés! pic.twitter.com/dEVDzjcVQ1 — Taylor Swift Ecuador 🩵 (@Taylorswift_ec) February 22, 2024

Ecuador: ¿T de Taylor Swift?Niels Olsen: No Gabriela, sigue intentando.Ecuador: ¿De Travis Scott? ¿Tini? ¿The Killers?Niels Olsen: No, T de Turismo Sostenible, era tan fácil! pic.twitter.com/kEe6NBe87c — Taylor Swift Ecuador 🩵 (@Taylorswift_ec) February 22, 2024

Un proyecto de ley económico urgente en Ecuador significa que el Legislativo tiene 30 días para tratarlo; aprobarlo o negarlo. Si al vencer el plazo no hay respuesta de los asambleístas, la ley entrará en vigor de inmediato como fue presentada inicialmente.

Los cuatro primeros proyectos de ley de Noboa, que entraron a la Asamblea Nacional como económicos urgentes, fueron la reforma tributaria o Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo; la Ley Orgánica de Competitividad Energética, también conocida como 'Ley no más apagones'; la Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica (que incluyó el aumento del Impuesto al Valor Agregado); y la Ley para el Ahorro y la Monetización de Recursos Económicos para el Financiamiento de la Lucha contra la Corrupción.

