"Nosotros no queremos ser parte": Noboa sobre rechazo a entregar el armamento ruso a EE.UU.

El presidente de Ecuador resaltó que Rusia es el tercer socio comercial más importante de su país y que no está dispuesto a violar tratados internacionales.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, explicó este jueves el motivo por el que decidió no entregar el armamento ruso al Gobierno estadounidense. Estas declaraciones llegan después de que él mismo anunciara que pretendía enviar el material bélico a Washington a cambio de "equipamiento moderno" sin la aprobación de Moscú.

En una entrevista con CNN en Español, Noboa comentó que tomó la decisión de echarse para atrás cuando se enteró de que el equipo bélico iba a ser entregado por EE.UU. a Ucrania para mantener el conflicto armado con Rusia.

"Para nuestra sorpresa, los EE.UU. comunica públicamente de que eso iba a ser llevado para el conflicto armado en Ucrania. Nosotros no queremos ser parte", indicó Noboa, quien había afirmado que las armas rusas que pretendía entregar eran "chatarra" .

Ente tanto, el mandatario ecuatoriano reiteró a la televisora estadounidense que no entregarán las armas rusas a Washington. "No queremos triangular armamento", dijo Noboa y resaltó que Rusia, además, "tiene razón" en sus reclamos sobre el polémico tema. También comentó que Rusia es el tercer socio comercial más importante de Ecuador y que su país no está dispuesto a violar ningún tratado internacional.

"Hay un lineamiento claro"

A principios de febrero, el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU., Kevin Sullivan, afirmó que el material militar ruso que Ecuador pretendía transferir a Estados Unidos a cambio de equipos más modernos podría ser enviado a Ucrania.

Por su parte, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, se opuso a la medida, señalando su incoherencia con los acuerdos bilaterales entre Moscú y Quito. "En caso de transferir propiedad militar a un tercero, Ecuador violará sus obligaciones internacionales, y esto puede tener consecuencias negativas para nuestra futura interacción bilateral", declaró la vocera.

Finalmente, este lunes, la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, aseguró que el país no enviará material militar a Ucrania vía EE.UU. "Hay un lineamiento claro del presidente Daniel Noboa de no enviar material bélico a un país que mantenga un conflicto armado internacional", comentó Sommerfeld sobre el posible suministro de armamento ruso a Estados Unidos.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!