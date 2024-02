Armenia "congela" su participación en el Tratado de Seguridad Colectiva

El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, anunció que su país suspendió su participación en la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC).

En el marco de una entrevista con France24, emitida este jueves, el político declaró que no se cumplieron las disposiciones del acuerdo respecto a Armenia. "El tratado de seguridad no se cumplió, en nuestra opinión, respecto Armenia. En particular en los años 2021 y 2022, y obviamente eso no puede pasar desapercibido", sostuvo Pashinián.

"Congelamos nuestra participación en este tratado", señaló el primer ministro, agregando que verán "qué sucederá".

