Zelenski "no entiende" cómo Trump podría resolver el conflicto en Ucrania

El presidente ucraniano se ofreció a recibir a Trump en la primera línea: "Se lo explicaré todo y él me explicará sus pensamientos, tal vez tenga algunas ideas."

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, ha puesto en duda la afirmación de Donald Trump de que sería capaz de solucionar el conflicto entre Moscú y Kiev en 24 horas si es reelegido como presidente de EE.UU.

Según Zelenski, se trata de una tarea inasumible. En una entrevista con Fox News el mandatario ucraniano expresó que todavía "no entiende cómo" Trump pretende lograr ese objetivo.

"Él no puede resolver este problema, esta tragedia, conmigo", aseguró, al mismo tiempo que volvió a invitar al político estadounidense a visitar el frente. Zelenski se ofreció a recibir a Trump en la primera línea: "Se lo explicaré todo y él me explicará sus pensamientos, tal vez tenga algunas ideas. No lo sé".

"Verá lo que está pasando y después de eso creo que cambiará de opinión y entenderá que no hay dos lados en esta guerra: solo hay un enemigo, y esta es la posición de Putin", aseguró el presidente ucraniano.

La semana pasada, Zelenski ya invitó al exmandatario estadounidense a visitar juntos el frente de batalla para que pudiera experimentar una "guerra real". Durante su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el líder ucraniano señaló la importancia de mantener vínculos con los funcionarios de los dos partidos de EE.UU.

El precandidato republicano Donald Trump ha afirmado en más de una ocasión que, si gana las elecciones de este año, podría poner fin al conflicto en 24 horas, ya que tiene "una relación muy buena" con los líderes de Rusia y Ucrania. En respuesta, Zelenski dijo en noviembre pasado que, si Trump visitara Ucrania, necesitaría "24 minutos para explicarle que no podrá gestionar esta guerra" en un solo día.

Sin embargo, el político republicano rechazó la invitación del mandatario ucraniano, argumentando que un viaje de este tipo sería "inapropiado en estos tiempos". "La Administración Biden está tratando actualmente con él, y no quisiera crear un conflicto de intereses", indicó Trump.