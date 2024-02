Una adolescente denuncia que fue violada por 4 hombres en una fiesta privada de 'influencers' en Brasil

La 'influencer' brasileña en redes sociales Geovana Pontes denunció que fue drogada y obligada a tener relaciones sexuales "con cuatro hombres" durante una fiesta realizada por 'influencers' en el interior del estado Sao Paulo, recoge O Globo. La adolescente de 19 años, oriunda del estado de Paraná, mostró en sus redes evidencia gráfica de su ropa manchada de sangre y fotografías de ella con el rostro lastimado y el labio roto.

La joven cree que fue drogada y agredida sexualmente en momentos de inconsciencia. "Empecé a estar en un estado inusual. Ya no podía soportar mi cuerpo, no podía reaccionar. No podía tener fuerza, reacción, nada. Eran siete u ocho y empezaron a grabarme en la piscina, quitándome el bikini", explicó. "Cuatro hombres abusaron de mí", añadió. "Creo que le ponen algo a la bebida para que sea diferente. Hay cosas que no recuerdo en absoluto. Todos bebían y yo era la única que quedó así", agregó Pontes.

La fiesta tuvo lugar a finales de enero. La joven, que tiene 247.000 seguidores en Instagram*, fue invitada junto a otros 'influencers' y asistió en compañía de una amiga. Esta amiga, que estuvo durmiendo durante los acontecimientos, fue quien la sacó de la piscina después de lo sucedido. Geovana asegura que en un inicio tuvo miedo de denunciar la violación, pues recibió amenazas de los participantes en la fiesta.

ADVERTENCIA: LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD

'Influencers' investigados

La Policía Civil de Igaratá, donde sucedieron los hechos, investiga la denuncia en contra de los 'influencers' acusados de cometer delitos de violación, agresión y encarcelamiento. La Policía Civil de Sao Paulo comentó este miércoles que los "involucrados están siendo identificados por el equipo para ser calificados y notificados. Asimismo, las víctimas serán escuchadas para contribuir al esclarecimiento de los hechos. Las investigaciones continúan en secreto", concluye el texto.

Igor José Ogar, el abogado de menores que representa a Geovana, ha señalado que la joven no opuso resistencia por no estar en plenas condiciones. Aseguró que en ningún caso su conducta indica consentimiento y por el contrario se cataloga como un "delito agravante por violación de persona vulnerable".

