Una respuesta de Pistorius sobre los misiles Taurus para Kiev provoca risas en el Parlamento alemán

El Bundestag (Parlamento alemán) rechazó este jueves una resolución de la oposición que pedía la transferencia de misiles Taurus de largo alcance al régimen de Kiev, pero aprobó un documento de la coalición gobernante que menciona el suministro de "sistemas de armas de largo alcance adicionales necesarios".

En ese contexto, Jürgen Hardt, diputado del partido opositor Unión Demócrata Cristiana, preguntó directamente al ministro de Defensa, Boris Pistorius, del Partido Socialdemócrata (SPD), si los sistemas aludidos en el documento son los Taurus. "Dé una respuesta: sí o no", requirió Hardt, citado por Tagesschau.

"No puedo responder a eso. He leído este documento. Sus autores, por su parte, lo pensarán", respondió Pistorius. "No soy miembro de la facción [del SPD en el Bundestag]", agregó. Las vagas palabras del ministro provocaron las risas de varios miembros del Parlamento.

Posteriormente, la vicedirectora de la facción parlamentaria del SPD, Gabriela Heinrich, explicó que se trata de una cuestión de interpretación. Según ella, basándose en el documento aprobado, las entregas de ese tipo de armamento "no son obligatorias", pero "no se ha trazado ninguna línea roja".

Prolongadas discusiones

A finales de enero, Boris Pistorius, admitió que "se ha cansado" de los debates sobre el suministro de estos misiles a Ucrania. En octubre del año pasado, el canciller alemán, Olaf Scholz, decidió no suministrar estas armas a Ucrania por el momento. El dirigente explicó su negativa debido al temor a que, por su alcance de 500 kilómetros, los misiles alemanes puedan utilizarse para atacar territorio ruso, arrastrando así a Berlín al conflicto.

Los Taurus tienen un alto nivel de precisión, y son capaces de penetrar búnkeres subterráneos fortificados, destruir puentes, hundir buques de guerra o inutilizar aeropuertos y puertos navales, entre otros objetivos. Se estima que Alemania cuenta con unos 600 misiles Taurus desarrollados conjuntamente por la germana MBDA Deutschland y la sueca Saab Bofors Dynamics, pero no está claro cuántos misiles podría Berlín enviar a Kiev.