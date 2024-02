"Yo no soy su viuda": Victoria Villaruel saca del Senado argentino el busto de Néstor Kirchner

La vicepresidenta del Gobierno de Javier Milei y presidenta del Senado argentino, Victoria Villaruel, anunció este viernes que decidió sacar de las instalaciones del parlamento el busto del fallecido exmandatario Néstor Kirchner, porque ella no es "su viuda", en referencia a la exjefa del Congreso y también expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Sí, fue orden mía, porque Néstor Kirchner no fue senador, no fue vicepresidente y yo no soy su viuda", expresó Villarruel luego que la prensa local le preguntara sobre las quejas que se dieron durante el debate legislativo por el retiro de la imagen del exmandatario.

Retiramos el busto de Néstor Kirchner del Senado. El mismo ya fue enviado al Bloque de UxP y está expuesto en sus oficinas. pic.twitter.com/JgUgU7W4wV — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) February 23, 2024

La senadora indicó que tras ser removido el busto de Kirchner, la pieza fue enviada a las oficinas del bloque opositor de Unión por la Patria, "para que puedan tenerlo con ellos", porque a su parecer una imagen de ese tipo "no hace falta que esté en un lugar de privilegio,obstaculizando, cambiando o discriminando a otros espacios que no tienen aquí a sus representantes o a sus expresidentes".

Tras las declaraciones de la vicepresidenta de Milei, que fueron difundidas por ella misma en la red social X, distintas voces reaccionaron y tildaron la medida como un acto "revanchista" que demuestra el "rencor" de Villarruel contra el exmandatario y sus simpatizantes.

"Se entiende tu rencor", expresó la senadora y vicepresidenta del bloque parlamentario del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, quien acompañó su comentario con imágenes de medios que mencionan a Villarruel como defensora de "genocidas", en alusión a los miembros de la junta militar que lideró el dictador Jorge Rafael Videla, quien admitió que su "peor momento" ante la historia y la justicia llegó con "los Kirchner".

Si fuera coherente y no meramente revanchista, debería continuar ahora con las imágenes religiosas que están en el Senado, vírgenes que tampoco fueron legisladoras o vicepresidentas y que no son parte de un credo común. https://t.co/iOJjeSrIaC — Manuel Garrido (@ManuGarridoOk) February 23, 2024

"Si fuera coherente y no meramente revanchista, debería continuar ahora con las imágenes religiosas que están en el Senado, vírgenes que tampoco fueron legisladoras o vicepresidentas y que no son parte de un credo común", expresó por su parte el abogado y profesor universitario, Manuel Garrido, en la misma red social.

La gente despidiendo a Nestor // La gente despidiendo a Videla https://t.co/KPIY0ys5nypic.twitter.com/Jwx00BS2DR — TUGO News (@TugoNews) February 23, 2024

Otro usuario identificado como Martín Fernández dijo: "La amiga de Videla retirando el busto de Néstor Kirchner. Aplauden de pie todos los sádicos genocidas que idolatra. Dios mío, ¿cómo carajo llegamos a esto?".

Hasta el último día de tu vida vos y todos los fachos van a tener la espina clavada, Vicky. Néstor se murió abrazado por su pueblo, Videla se murió solo y olvidado. pic.twitter.com/7slxRtkCX4 — Marian Herrera (@marianherrrera) February 23, 2024

"Esa sonrisa no le va a durar mucho, no pudieron con Néstor Kirchner nunca y aún en su ausencia no podrán con él jamás", agregó el periodista y docente Cley Ali Moya.

El busto ya está con nosotros #NéstorViveEnElPueblopic.twitter.com/gqYMdlEbui — Senadores de UxP (@Senadores_Todos) February 23, 2024

Momentos después de la declaración de Villarruel, el bloque de senadores de Unión por la Patria publicó en X una fotografía junto al busto de Kirchner en una de sus oficinas. "El busto ya está con nosotros. Néstor vive en el pueblo", expresaron los parlamentarios.

El diario local Página 12 destacó que la irrupción de Villarruel en la política se dio justo durante los años del kirchnerismo al convertirse en opositora y defensora de los miembros de la Junta Militar que dejó decenas de miles de víctimas mortales y desaparecidas que, según estimaciones, superan las 30.000 personas entre los años 1976 y 1983.

Precisamente fue el expresidente Kirchner quien se encargó de reivindicar a las víctimas de la dictadura militar y procedió a retirar los retratos de Videla y del también dictador Reynaldo Bignone del Colegio Militar, el 24 de marzo de 2004.

